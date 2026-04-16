Máxima tensión en "Gran Hermano Generación Dorada" entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli por una frase sobre Andrea del Boca: "Me pareció una falta de respeto"

Lo que parecía un arranque tranquilo dentro de "Gran Hermano Generación Dorada" cambió de tono en cuestión de horas. Las primeras fricciones comenzaron a aparecer y un comentario puntual encendió la chispa de un conflicto que rápidamente escaló entre dos figuras fuertes del reality conducido por Santiago del Moro.

El comentario que desató el conflicto

Todo comenzó a partir de una situación que involucró a Andrea del Boca y que incomodó a Grecia Colmenares. Según relató ella misma en una charla íntima frente a cámara, Yanina Zilli hizo una referencia que no le cayó nada bien, cuando "dijo algo de ‘estrella'. Como si mi compañera de trabajo, Andrea del Boca, no fuera una persona famosa como yo. Puso un estatus de ella menos y yo más. No me gustó nada, me pareció una falta de respeto", expresó con evidente malestar.

Reacción inmediata y postura clara

Lejos de minimizar lo ocurrido, la actriz venezolana decidió marcar límites desde el inicio. Su incomodidad no quedó solo en el relato, sino que dejó en claro que estará atenta a cada movimiento dentro de la casa, advirtiendo que "Ahorita los estoy observando", una frase que dejó en evidencia su postura frente a lo que considera actitudes inapropiadas.

Un malestar que viene acumulado

Más tarde, al hablarle a las cámaras frente al espejo, la actriz amplió su postura y dejó entrever que el episodio no fue aislado, ya que "Si ustedes me ven que le contesté a alguien muy mal, es porque viene de largo, porque han pasado varias cosas, no solamente conmigo, sino con otras personas", dando a entender que su reacción responde a una acumulación de situaciones dentro de la convivencia.

Cómo juega Grecia dentro de la casa

En medio de este escenario, Grecia Colmenares también definió su estrategia. A diferencia de otros participantes que empiezan a agruparse, optó por un camino más individual y remarcó que "Yo voy por situaciones, por ver a la persona y su comportamiento con los demás", dejando en claro que no se dejará llevar por alianzas tempranas.

Observadora y atenta a cada detalle

La venezolana remarcó que está "muy pendiente" de lo que ocurre en la casa, tanto de las actitudes visibles como de los gestos más sutiles. Aunque su perfil inicial fue más espiritual y calmo, el contexto competitivo la llevó a mostrarse firme y analítica. El cruce con Yanina Zilli aparece así como una señal temprana de lo que puede venir en la convivencia.

Un mensaje para sus seguidores

En paralelo, Grecia aprovechó para explicar por qué había estado ausente en redes antes de ingresar al reality y lo hizo con humor al decir "Discúlpenme que no dije nada, pero hay que saber guardar los secretos", dejando en claro que su silencio formaba parte del juego.

También expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público argentino, destacando la importancia de ese vínculo en esta nueva etapa.

El juego empieza a mostrar su intensidad

El primer cruce fuerte entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli deja en evidencia que la calma inicial en Gran Hermano quedó atrás. Con personalidades marcadas, estrategias en construcción y emociones a flor de piel, la convivencia empieza a tomar forma en un juego donde cada palabra puede cambiar el rumbo de la historia.