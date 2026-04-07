Santiago del Moro confirmó el intercambio entre "Gran Hermano" y "La Casa de los Famosos": revolución en el reality

"Gran Hermano Generación Dorada" sigue siendo el programa más visto de la televisión, a pesar de algunos críticos, como Rodrigo Lussich, quien sentenció la muerte del formato de "Gran Hermano". Luego de que se revelara en exclusiva toda la verdad sobre la final del ciclo, Santiago del Moro confirmó que habrá un intercambio entre "Gran Hermano" y "La Casa de los Famosos", el exitoso reality estadounidense de habla hispana que emite Telemundo. La movida sacudió a todos.

Bajo el lema "Todo es Gran Hermano" que el conductor repite como sello propio, Del Moro difundió la información este martes 7 de abril, después de la shockeante noticia del abandono de Andrea del Boca por la grave caída que sufrió la noche anterior. "Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos", informó Santi en Instagram. Y agregó un adelanto de la mecánica: "Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa".

Esta no es la primera vez que el reality argentino juega de visitante. La historia de los intercambios viene de lejos. En Gran Hermano 3, Eduardo Carrera -que hoy está en "Generación Dorada"- viajó a España y a cambio llegó Inmaculada González. En GH 4, durante la temporada que ganó Marianela Mirra, Pablo Espósito cruzó a Big Brother Brasil 7 y vino Íris Stefanelli. En el quinto ciclo, Eneko Van Horenbeke aterrizó desde GH 9 España, y Soledad Melli (subcampeona) voló para Europa. Ya en GH 7, Victoria Irouleguy partió hacia Israel y Sophie Karwacki pisó la casa argentina. Todos intercambios de una semana.

Pero lo que viene ahora es diferente. Porque por primera vez el cruce será con la televisión estadounidense. Y también será el primer intercambio del reality argentino en 14 años. La última vez fue en 2012. Desde entonces, nada. Del Moro no dio fechas ni nombres, pero la expectativa ya explotó en las redes. Los fans ya empiezan a imaginar quién cruzará el charco y qué famoso de "La Casa de los Famosos" pisará la casa de Telefe. Mientras tanto, Lussich y los críticos tendrán que tragarse sus palabras: lejos de morirse, "Gran Hermano" se reinventa y va por más.

Con este movimiento, la producción le pega un volantazo a la temporada. Andrea del Boca se fue por una caída, el rating a veces titubea, pero el formato sigue vivo. Y ahora, con un intercambio internacional de por medio, la cosa se pone más interesante. ¿Quién será el elegido para representar a la Argentina? ¿Qué figura de Telemundo se animará a convivir con los partis de acá? El misterio está servido. Y mientras tanto, Del Moro ya tiene su próximo tema de conversación en la gala. Porque si algo aprendió "Gran Hermano" en 25 años, es que el show nunca termina. Siempre hay un as bajo la manga. Y este intercambio promete ser el comodín de la temporada.