El universo de la televisión argentina quedó en llamas tras las declaraciones más incendiarias de Rodrigo Lussich, quien sentenció la muerte del formato de "Gran Hermano" y apuntó contra Santiago del Moro como el gran responsable de la debacle. El periodista no tuvo piedad al comparar la era actual con los tiempos de Soledad Silveyra y el estilo provocador de Jorge Rial, asegurando que el programa pasó de ser un experimento social a un desfile de influencers reciclados. La noticia generó un impacto total, ya que el conductor también puso la lupa sobre figuras históricas como Tamara Paganini, Marianela Mirra y Cristian U, desnudando lo que considera una decadencia televisiva.

Rodrigo Lussich humilló a Santiago del Moro con una crítica letal a "Gran Hermano": "Lo único que le importa son sus looks de adolescente..."

Todo comenzó hace 25 años, cuando el reality desembarcó en el país como un experimento social genuino, pero para Lussich, esa mística se perdió para siempre en el camino. En medio de recordar la dulzura de Soledad Silveyra, el periodista remarcó la etapa de Jorge Rial, quien llegó en 2007 y cambió las reglas para siempre: "GH dejó de ser convivencia para ser un ring de boxeo. No conducía. Provocaba. Les metía el dedo en la llaga hasta que explotaban", disparó Lussich sobre el ex conductor de "Intrusos". El programa, que supo ser un fenómeno cultural, hoy es visto por el protagonista de la noticia como una parodia de sí mismo: "De fenómeno cultural a circo con WiFi. La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia", sentenció sin filtros.

La parte más explosiva del descargo llegó cuando puso la lupa sobre el desempeño de Santiago del Moro y el "CV para llorar" de los ganadores históricos. Al referirse al actual conductor, Lussich fue letal con sus definiciones sobre su imagen y su falta de entendimiento del formato: "Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años El drama no es la casa. Es el vestidor", lanzó con ironía. Además, repasó el destino de figuras como Corazza o Marianela Mirra para sentenciar que hoy el casting es de "famosos reciclados y gente que entra con community manager".

Rodrigo Lussich en Instagram: "Si la hipocrecia fuera un deporte olímpico, Tamara tendría más medallas que Messi"

Actualmente, Gran Hermano intenta sostener sus niveles de audiencia bajo el filtro de TikTok, mientras Lussich no perdona ni a los que regresan, como Tamara Paganini, a quien acusó de "fingir demencia" por volver al show después de años de juicios y odio al formato. "Si la hipocrecia fuera un deporte olímpico, Tamara tendría más medallas que Messi", sentenció el periodista.

El escándalo por sus dichos desató una guerra de comentarios entre los fans del formato, que vienen siguiéndolo hace más de 20 años. Dentro del mundo del espectáculo, no dejó titere con cabeza y fiel a su estilo, aplicó la honestidad brutal con todos los personajes relevantes de la historia de "Gran Hermano".