Exclusivo: toda la verdad sobre el final de "Gran hermano Generación Dorada"

"Gran Hermano Generación Dorada" no es el éxito de otras ediciones, pero con cifras menores, sigue siendo el programa más visto de la televisión, además del programa más comentado en redes. Luego de que trascendiera que entre los escándalos de la semana, Andrea del Boca no volverá al reality que conduce Santiago del Moro en Telefe, comenzó a coserse un rumor sobre un final anticipado del ciclo si no mejora el rating. Pero mientras algunos son muy críticos, como Rodrigo Lussich, quien sentenció la muerte del formato de "Gran Hermano", ahora se sabe toda la verdad sobre esos trascendidos.

Según La Pavada de Diario Crónica, a pesar de los agoreros que ven final anticipado en "Gran Hermano GD", no es así. El reality con Santi del Moro seguirá mientras estén en dos dígitos (salida de Cinzia), y el stream funcione. Habrá cambios en "La noche de los ex" con partis más antiguos, y ya sin Andrea en la casa -afuera tras la caída-, el miércoles tendrá noche de nominación, beneficio del líder y Cinzia en el piso. Por la sanción colectiva, sin kiosco. Antes de la nominación, el beneficio del líder que elegirá a 2 jugadores, quienes señalarán a 5 partis para prohibirles nominar. La máquina sigue, aunque con ruidos.

Porque los ruidos vienen de afuera. Lussich fue lapidario: dijo que el programa pasó de ser un experimento social a un desfile de influencers reciclados. Comparó a Del Moro con los tiempos de Soledad Silveyra y Jorge Rial, y aseguró que al conductor actual "solo le importan sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años". Además, acusó a Tamara Paganini de "fingir demencia" por volver después de años de odiar el formato. "Si la hipocresía fuera un deporte olímpico, Tamara tendría más medallas que Messi", sentenció. Un baldazo de realidad que muchos compartieron.

Pero adentro del estudio la cosa es distinta. El rating sigue en dos dígitos, el stream suma números y la producción ya prepara cambios. La salida de Andrea del Boca fue un golpe bajo, pero no mortal. Esta noche hay nominación, el líder define dos jugadores que después elegirán a cinco para prohibirles votar. Un lío estratégico que mantiene viva la llama. Y mientras Lussich critique con saña, "Gran Hermano Generación Dorada" sigue al aire. Porque en la tele argentina, morirse es fácil. Pero que te entierren, lleva más tiempo.