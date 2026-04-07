Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca no volverá a "Gran Hermano" tras el accidente: "Por indicación médica..."

Andrea del Boca sufrió una durísimo accidente doméstico en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" y debió volver a salir del reality de Telefe para realizarse estudios en su cabeza. En medio de rumores sobre su salida, Santiago del Moro confirmó que la actriz no volverá a la competencia.

Luego de poner en duda el regreso de Andrea a "GH" al aire de su programa de radio "El Club de Moro" (La 100). El conductor utilizó sus redes sociales para dar la peor noticia.

"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", informó Del Moro en historias de Instagram.

Andrea del Boca no volverá a "Gran Hermano Generación Dorada".

En su ciclo radial, Santiago del Moro se refirió a su estado de salud al detallar que la actriz estaba adolorida porque le pusieron puntos y se le habría movido un diente. Por todo esto, Andrea del Boca se encontraba asustada.