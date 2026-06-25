Cecilia Ce se desahogó con fuertes declaraciones tras la acusación contra Nacho Levy: "Hoy puedo contar lo que muchas no pudieron..."

Cecilia Ce atravesó las últimas horas con una mezcla de dolor y alivio. La psicóloga y sexóloga, reconocida por su trabajo en el ámbito de la salud mental y las relaciones de pareja, utilizó sus redes sociales para contar lo que vivió junto al periodista Nacho Levy, con quien mantuvo un vínculo sentimental que terminó y que, según sus palabras, estuvo marcado por el abuso emocional. Tras el apoyo de colegas y hasta de otra de las ex de Levy, Gloria Carrá, la psicóloga reflexionó en redes con fuertes declaraciones sobre qué vivió en las últimas horas.

Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos", comenzó escribiendo en una historia de Instagram. Pero su mensaje fue mucho más allá de un simple agradecimiento: se animó a responder una pregunta que muchos le hicieron y que, de alguna manera, la atraviesa en su identidad profesional. "Ante la pregunta de 'si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?', hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades", reflexionó.

En su relato, Cecilia no dejó espacio para las dudas. "Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo", afirmó con una claridad que buscó despejar cualquier sombra de culpa.

La profesional, que construyó su carrera ayudando a otras personas a reconocer patrones tóxicos en sus relaciones, se encontró en el ojo del huracán de una dinámica que conoce bien desde la teoría pero que, en carne propia, resultó mucho más compleja de sortear. "Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas", sostuvo. Y agregó una definición que resume el corazón de su experiencia: "El abuso emocional es íntimo, intencional e intermitente: soy encantador, te hago daño".

La figura de Nacho Levy, periodista y referente de La Garganta Poderosa, quedó en el centro de la escena mediática. Durante más de dos décadas, Levy construyó una imagen pública asociada a la militancia social, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la violencia institucional en los barrios populares.

Su nombre se volvió sinónimo de lucha y de voz para los sectores más vulnerables. Sin embargo, en los últimos días, su figura trascendió ese ámbito por un motivo que nada tiene que ver con su activismo. La exposición de Cecilia abrió una grieta en esa construcción pública y puso en jaque la coherencia entre el discurso de lucha y las conductas en el ámbito privado.

Las redes sociales de Cecilia se llenaron de mensajes de apoyo. Colegas, amigos y desconocidos que se sintieron identificados con su relato le escribieron para agradecerle la valentía de hablar. "Sé que desde quien soy y desde lo que construí he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", escribió la psicóloga, en una frase que se convirtió en el lema de su exposición.

Con esa declaración, Cecilia no solo se despegó de la culpa, sino que asumió el rol de portavoz de una realidad que muchas mujeres viven en silencio. "El abuso emocional no deja marcas visibles, pero deja cicatrices profundas", reflexionó, y pidió que su experiencia sirva para que otras personas reconozcan las señales de alerta en sus propios vínculos.