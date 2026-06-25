Mundial 2026: una por una, quiénes son las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina

Además de la atención que despiertan los futbolistas de la Selección Argentina por su desempeño en el Mundial 2026, también hay figuras que generan interés fuera del campo de juego. Se trata de las novias y esposas de los integrantes de la Scaloneta, mujeres que acompañan a los campeones del mundo y a los debutantes en cada paso de sus carreras. Muchas de ellas, además, construyeron trayectorias propias en ámbitos como los negocios, la moda, las redes sociales y distintas profesiones.

Antonela Roccuzzo - Lionel Messi

Antonela Roccuzzo es, sin dudas, la mujer con mayor exposición dentro del entorno de la Selección Argentina. La rosarina conoció a Lionel Messi durante la adolescencia y juntos construyeron una de las historias de amor más famosas del deporte. Madre de Thiago, Mateo y Ciro, reúne más de 40 millones de seguidores en Instagram y es una referencia en el mundo de la moda y las redes sociales.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a sus hijos. (Foto: Instagram).

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Martina "Tini" Stoessel es una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. La cantante retomó su relación con Rodrigo De Paul tras una separación y actualmente atraviesa un gran momento profesional con su gira mundial. Su vínculo con el mediocampista la convirtió en una de las figuras más observadas por los fanáticos de la Scaloneta.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram).

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

La mendocina Agustina Gandolfo es influencer especializada en fitness y nutrición. Junto a Lautaro Martínez formó una familia y además comparte proyectos empresariales, entre ellos el restaurante Coraje. La pareja es madre y padre de Nina y Theo, y divide su vida entre Italia y Argentina.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez. (Foto: Instagram).

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

Esposa de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni logró construir una sólida presencia en redes sociales gracias a sus contenidos sobre bienestar, entrenamiento y estilo de vida. Además, lanzó su propia marca de indumentaria deportiva. Con el defensor mantiene una relación desde hace más de una década.

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico. (Foto: Instagram).

Celeste Rey y Nicolás Otamendi

Celeste Rey eligió mantenerse lejos de la exposición mediática. Casada con Nicolás Otamendi desde 2015, acompaña al defensor desde hace años y comparte con él la crianza de sus tres hijos. Su bajo perfil la distingue dentro del entorno de los futbolistas argentinos.

Celeste Rey y Nicolás Otamendi junto a sus hijos. (Foto: Instagram).

Mandinha Gama y Emiliano "Dibu" Martínez

La portuguesa Mandinha Gama es diseñadora de interiores y empresaria. Está casada con Emiliano "Dibu" Martínez y vive junto al arquero en Inglaterra. Además de su carrera profesional, se convirtió en una de las grandes compañeras del campeón del mundo desde los inicios de su trayectoria europea.

Mandinha Gama y Emiliano "Dibu" Martínez junto a sus hijos. (Foto: Instagram).

Karina Nacucchio y Gonzalo Montiel

Karina Nacucchio conoció a Gonzalo Montiel a través de amigos en común y desde entonces lo acompañó en cada etapa de su carrera. La pareja formó una familia junto a sus hijos Thiago y Juana, y mantiene una vida relativamente alejada de los medios.

Karina Nacucchio y Gonzalo Montiel. (Foto: Instagram).

Muri López Benítez y Lisandro Martínez

Modelo y pareja de Lisandro Martínez, Muri López Benítez comparte una historia de amor que comenzó durante la adolescencia. En 2024 nació Aurora, la primera hija de la pareja, que suele mostrar algunos momentos familiares en las redes sociales.

Muri López Benítez y Lisandro Martínez. (Foto: Instagram).

Camila Galante y Leandro Paredes

Camila Galante conoce a Leandro Paredes desde que eran chicos. Con el tiempo la amistad se transformó en amor y hoy conforman una familia con tres hijos. Además de acompañar al mediocampista, desarrolló su faceta empresarial con una línea propia de cosméticos.

Camila Galante y Leandro Paredes junto a sus hijos. (Foto: Instagram)

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Ailén Cova y Alexis Mac Allister fueron amigos durante años antes de iniciar una relación sentimental. Licenciada en indumentaria e influencer de moda, comparte contenidos vinculados al diseño y al estilo de vida. En 2025 nació Alaia, la primera hija de la pareja.

Ailén Cova, Alexis Mac Allister y Alaia. (Foto: Instagram).

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Valentina Cervantes acompañó a Enzo Fernández desde sus primeros pasos como futbolista profesional. Tras una separación que sorprendió a sus seguidores, la pareja retomó la relación y hoy comparte la crianza de Olivia y Benjamín. También participó en televisión y lanzó una marca de ropa junto al campeón del mundo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández con sus hijos. (Foto: Instagram).

Karen Cavaller y Cristian Romero

Licenciada en Recursos Humanos, Karen Cavaller es la compañera de Cristian Romero. Su nombre se hizo conocido por una particular coincidencia: el nacimiento de su hija Lucy ocurrió mientras la Selección disputaba un partido determinante. Además, junto al defensor son padres de Valentino.

Karen Cavaller y Cristian Romero junto a sus hijos. (Foto: Instagram).

Rocío Espósito Suárez y Gerónimo Rulli

Rocío Espósito Suárez es licenciada en Nutrición y esposa de Gerónimo Rulli. Su historia con el arquero comenzó en la adolescencia y continuó incluso cuando él se mudó a Europa. La profesional priorizó terminar sus estudios antes de instalarse junto a su pareja en el exterior.

Rocío Espósito Suárez y Gerónimo Rulli. (Foto: Instagram).

Bárbara Occhiuzzi y Nahuel Molina

Empresaria y modelo, Bárbara Occhiuzzi acompaña a Nahuel Molina desde antes de que el lateral se consolidara en el fútbol profesional. La pareja espera su primer hijo y ella se encuentra desarrollando su propia línea de trajes de baño.

Bárbara Occhiuzzi y Nahuel Molina. (Foto: Instagram).

Magui Alcacer y Giovani Lo Celso

Licenciada en Kinesiología, Magui Alcacer conoció a Giovani Lo Celso mientras trabajaba en una clínica. Su historia quedó ligada para siempre al Mundial de Qatar, ya que entró en trabajo de parto durante los festejos de un gol de Lionel Messi frente a México.

Magui Alcacer y Giovani Lo Celso. (Foto: Instagram).

Antonella D'Alotta y Thiago Almada

Antonella D'Alotta es influencer y esposa de Thiago Almada. La pareja se casó en 2024 y suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, donde ella reúne una comunidad de seguidores en constante crecimiento.

Antonella D'Alotta y Thiago Almada. (Foto: Instagram).

Emma Ramírez y Nicolás Paz

De origen español, Emma Ramírez acompaña a Nicolás Paz en una etapa clave de su carrera. En Instagram comparte publicaciones vinculadas a viajes, moda y estilo de vida, contenido que le permitió construir una importante audiencia digital.

Emma Ramírez y Nicolás Paz.

Yazmín Jaureguy y Valentín Barco

Modelo, influencer y creadora de contenido, Yazmín Jaureguy es la esposa de Valentín Barco. La joven acompañó al futbolista en su aventura europea y actualmente vive en Londres junto al jugador y su hija Gemma.

Yazmín Jaureguy y Valentín Barco junto a su hija Gemma. (Foto: Instagram).

Ludmila Isabella y Nicolás González

Ludmila Isabella es una modelo argentina que confirmó su relación con Nicolás González a comienzos de 2026. Muy activa en redes sociales, combina su trabajo en el mundo de la moda con la maternidad de Benicio, su hijo.

Ludmila Isabella y Nicolás González. (Foto: Instagram).

Irene Ariza y Giuliano Simeone

Irene Ariza es licenciada en Administración de Empresas y mantiene una relación con Giuliano Simeone desde 2020. La española acompañó al delantero durante momentos complejos de su carrera, especialmente durante la recuperación de una grave lesión.

Irene Ariza y Giuliano Simeone. (Foto: Instagram).

Giulia Ciancio y Leonardo Balerdi

Giulia Ciancio es una modelo italiana que ganó popularidad entre los hinchas argentinos por su relación con Leonardo Balerdi. Con una carrera consolidada en la industria de la moda, trabajó para importantes marcas y revistas internacionales. Muy activa en redes sociales, comparte aspectos de su vida personal y profesional. En las últimas semanas también llamó la atención por su visita a las Cataratas del Iguazú, lugar del que quedó completamente fascinada.