Wanda Nara estalló de furia y acusó a Mauro Icardi de tomar una cuestionable decisión con su hija: "Nunca me consultaron..."

En las últimas horas se reactivó la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Después de que se conociera la denuncia que presentó el futbolista en contra de su exesposa por presunta negligencia e incumplimiento de los deberes maternos, la mediática respondió públicamente y sacó a la luz una actitud de su exesposo que, según aseguró, ocurrió sin su consentimiento.

La presentación del delantero del Galatasaray se centra en el estado de salud de una de sus hijas. Según sostienen sus abogadas, la menor tenía una lesión en la rodilla y realizaba actividades que, de acuerdo con los especialistas que la evaluaron, estaban contraindicadas. Por ese motivo, el novio de Eugenia "La China" Suárez acudió a la Justicia por el cuidado.

Wanda Nara habló en el programa "SQP" (América TV), el programa de Yanina Latorre, y se mostró molesta por la difusión de cuestiones vinculadas a la salud de sus hijas. En ese contexto, recordó uno de los episodios que forma parte de una presentación judicial previa y que, hasta ahora, había preferido mantener en reserva.

Según relató, se enteró durante un acto escolar que una de las menores tenía cinco perforaciones en una de sus orejas. La situación le llamó la atención porque, además de presentar una infección, la decisión nunca habría sido conversada entre ambos padres. "Nunca me consultaron, va totalmente en contra de lo que yo hubiera autorizado", expresó.

El fragmento de la demanda sobre la lesión de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Pronto).

La conductora explicó que mantiene una postura firme sobre ese tipo de intervenciones estéticas. "Tengo hijos adolescentes y no tienen un solo tatuaje, ninguno. Yo no autorizo piercings, no autorizo tatuajes", sostuvo. Además, remarcó que las normas del colegio tampoco permiten asistir con múltiples aros.

Durante la entrevista, Yanina deslizó una teoría que rápidamente generó repercusiones. "¿Por qué cinco aritos? Ahora que lo pienso, la China también tiene muchos aritos en la oreja", comentó la conductora. Ante esa observación, Wanda evitó profundizar, aunque dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones.

Wanda Nara estalló de furia contra Mauro Icardi. (Foto: Captura América TV).

"No sé. La verdad que no sé. Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo", respondió. Más tarde, agregó: "No tengo ni idea, pero lo que sé es que la oreja está perforada cinco veces... Obviamente, como madre, pegué el grito en el cielo".

Por otra parte, la figura de Telefe también rechazó las acusaciones relacionadas con la salud de su hija. "Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca; Mauro tenía toda la información en el chat grupal", aseguró. Según explicó, tanto los profesionales médicos como los kinesiólogos realizaron un seguimiento permanente de la evolución de la menor.

Finalmente, Nara lamentó que muchas cuestiones vinculadas a la crianza terminen judicializadas y expuestas públicamente. "Llega un momento donde los chicos son chicos y son los grandes los que se tienen que poner de acuerdo", concluyó, en medio de un nuevo capítulo de la conflictiva relación que mantiene con el delantero del Galatasaray.