Mauro Icardi compartió fotos muy acarameladas con la China Suárez, ¿y lanzó un palito para Wanda Nara?: "Que nos miren..."

A pesar de que desde su llegada a la Argentina mantuvieron un perfil más reservado, en las últimas horas Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez volvieron a posicionarse en el centro de la escena mediática. La pareja disfrutó de una salida nocturna en Buenos Aires junto a un grupo de amigos y compartió postales del momento en redes sociales. Sin embargo, más allá de las imágenes románticas, hubo un detalle que no pasó desapercibido: una frase publicada por el futbolista que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Wanda Nara.

Mientras define su futuro profesional, el jugador del Galatasaray aprovecha sus últimos días en el país antes de regresar a Turquía. Según trascendió, no tendría intenciones de continuar su carrera en el fútbol argentino y analizaría distintas opciones para seguir compitiendo en el exterior.

En medio de ese contexto, Icardi y la China salieron a divertirse durante la madrugada del viernes. Las imágenes de la velada circularon rápidamente y despertaron comentarios de todo tipo. Algunos usuarios incluso cuestionaron al deportista por haber salido de noche, aunque sus hijas se encuentran a su cuidado.

Lejos de mantenerse al margen de las repercusiones, el rosarino compartió una serie de fotos junto a su novia. En las postales se los puede ver muy cariñosos, abrazados y disfrutando de la compañía mutua en distintos rincones de la ciudad.

El posteo de Mauro Icardi. (Foto: Instagram/ mauroicardi).

La publicación tomó todavía más relevancia por el mensaje que eligió acompañar las imágenes. "Que nos miren, que comenten... También es una forma de admirarnos", escribió Mauro en su cuenta de Instagram. La frase no pasó desapercibida y rápidamente, numerosos usuarios interpretaron la frase como una respuesta a los cuestionamientos que suele recibir en redes sociales, incluidos algunos provenientes de su exesposa.

En menos de una hora, el posteo acumuló miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos celebraron el presente sentimental de la pareja, otros consideraron que el texto escondía un destinatario concreto. Como suele ocurrir cada vez que se trata de Icardi, la China y Wanda Nara, una simple publicación volvió a generar un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez

Las fotos acarameladas de Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/ mauroicardi).

Las fotos acarameladas de Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/ mauroicardi).

Las fotos acarameladas de Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: Instagram/ mauroicardi).