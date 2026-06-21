Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 22 de junio, según las encuestas

En una semana picante para "Gran Hermano: Generación Dorada", marcada por la salida de Franco Zunino y el fuerte ultimátum que recibieron varios participantes por parte de "Big", los jugadores se preparan para una nueva gala de eliminación este lunes 22 de junio. Mientras crece la expectativa, las encuestas en redes sociales ya empiezan a marcar quién podría despedirse del reality de Telefe.

Luego de los últimos movimientos dentro de la casa, la placa quedó conformada por Titi, Campanita, Cinzia, Manu, Tamara, Emanuel y Sol. Se trata de una nominación récord de siete concursantes, una de las más numerosas que tuvo esta edición del programa. Pero la tensión aumentó días más tarde cuando Tamara y Emanuel lograron salir de la zona de riesgo por ser los que menos votos negativos recibieron.

Mientras tanto, los seguidores del ciclo comenzaron a expresar sus preferencias a través de distintas votaciones en redes sociales. Un relevamiento publicado por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" mostró a Manu con apenas 3,3% de los votos negativos y a Campanita con 8,6%, ubicándolos entre quienes tendrían menos posibilidades de abandonar la competencia.

En ese mismo sondeo aparecieron Cinzia con 12,1% y Titi con 18%, un número que llamó la atención de muchos usuarios. Sin embargo, el dato más contundente fue el de Solange, quien encabezó la encuesta con el 57,6% de los sufragios y quedó como la principal candidata a dejar la casa.

Este lunes 22 de junio "Gran Hermano" vivirá una nueva gala de eliminación. (Foto: Telefe).

Aunque, otro relevamiento mostró un escenario completamente diferente. En una encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X", la participante más comprometida es Titi, que acumuló un contundente 61% de los votos negativos. Detrás se ubicó Solange con 36%, mientras que Campanita volvió a aparecer entre las menos elegidas. Aunque nada está definido, los números anticipan una gala que promete mantener el suspenso hasta el último minuto.