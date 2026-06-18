"Gran Hermano" lanzó un ultimátum explosivo tras las acusaciones de favoritismo: "Ahí está la puerta..."

La tensión se apoderó este miércoles de la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada". Además de una nueva gala de nominación, la jornada estuvo marcada por un fuerte comunicado de "Big" dirigido a varios participantes que habían realizado comentarios sobre supuestos favoritismos dentro de la competencia.

Todo comenzó cuando "El Supremo" reunió a los jugadores en el living para referirse a distintas conversaciones que se habían dado en los últimos días. Con un tono serio, apuntó contra quienes pusieron en duda algunas de sus decisiones y cuestionaron la transparencia del programa. "En estos últimos días registré varias conversaciones en donde algunos de ustedes hacen diversas conjeturas sobre las decisiones que tomo, instalando la sospecha, digámoslo así, de favoritismo hacia determinados jugadores", expresó.

Lejos de minimizar la situación, la máxima autoridad de la casa defendió su imparcialidad y remarcó que el resultado del juego depende exclusivamente del público. "En esta competencia, señores, no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. La verdad, no voy a permitir que me cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto. Yo no juego. Ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige".

Durante el descargo, incluso mencionó a algunos concursantes que, según indicó, habían manifestado dudas sobre el desarrollo del certamen. Entre ellos nombró a Yipio, Manuel, Titi, Juani Car, Emanuel y Nigro. La escena generó un clima de incomodidad y sorpresa entre quienes escuchaban atentos cada una de sus palabras.

Los participantes recibieron una fuerte advertencia. (Foto: Captura Telefe).

La situación escaló todavía más cuando lanzó una frase que dejó a todos en silencio. "Aquellos que dudan sobre la transparencia de este juego y se empecinan en ver fantasmas inexistentes, tienen la puerta giratoria a disposición", disparó. Luego fue por más: "Todo aquel que no esté a gusto y cree que hay privilegios, puede retirarse de mi casa en este instante. Si piensan que están perdiendo el tiempo, señores, ahí está la puerta. Esperándolos".

Tras varios segundos de expectativa, consultó si alguien quería abandonar el programa. Como ninguno dio un paso al frente, dio por terminado el tema, aunque dejó una última advertencia. "La puerta queda cerrada por el momento. Espero no volver a escuchar críticas sobre mi honestidad. De lo contrario, para algunos, el juego terminará antes de tiempo", sentenció.