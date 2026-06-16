Andrea del Boca acusó a Sol Abraham de intentar pegarle y lanzó una amenaza en "Gran Hermano": "Atenete a las consecuencias..."

Tras la eliminación de Franco Zunino, la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" quedó más picante que nunca. Un roce en la prueba del líder detonó en un fuerte enfrentamiento entre Andrea del Boca y Sol Abraham, donde la actriz la acusó de intentar pegarle y lanzó una amenaza contra la polémica jugadora en el reality de Telefe.

El desafío por el liderazgo semanal lo terminó ganando Hanssen, quien como beneficios deberá anular la votación de cuatro jugadores y podrá salvar a un participante de la placa, que esta semana será negativa y tendrá un mínimo de ocho integrantes.

De regreso del zum, todos los participantes se instalaron en la cocina. Allí Andrea acusó a Sol de intentar pegarle: "Si vos venís, hay una persona al lado y haces así (extiende los brazos), es obvio que le vas a pegar".

"Tranquila que yo hago la denuncia, Gran Hermano, por favor, revísame las imágenes", soltó Abraham, con tono irónico, después de admitir que la tocó sin querer.

Andrea del Boca y Sol Abraham no se soportan en "Gran Hermano".

En ese entonces, la jugadora afirmó que está cansada de que utilicen para volverse atractivos y estirar su permanencia en "Gran Hermano". "Están hace tres meses durmiendo la siesta y haciendo arroz; que las plantas justifiquen su sueldo de otra forma, sin nombrarme. Yo no riego más plantas; acá hay 20 participantes, que se la agarren con otro", sentenció Solange.

Frente a estas palabras, Andrea del Boca redobló la apuesta y buscó intimidar a su enemiga dentro del reality de Telefe. "La próxima vez que me toques, atenete a las consecuencias", lanzó la actriz, quien luego aclaró: "Es una advertencia". "Me está amenazando", expuso Sol Abraham, provocando risas llenas de sarcasmo en la artista.

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