Guillermo Francella en "El Encargado": la quinta temporada ya tiene fecha de rodaje

Guillermo Francella volverá a ponerse en la piel de Eliseo para una nueva temporada de "El Encargado", la serie que crearon Mariano Cohn y Gastón Duprat para Disney+. La noticia llegó después de que el rodaje del proyecto se detuviera por una pausa técnica en mayo de este año, una interrupción que sembró dudas entre los seguidores de la ficción. Pero el receso ya terminó y ahora se conocen los primeros detalles de lo que vendrá. La quinta temporada, confirmada oficialmente por la plataforma, comenzará a grabarse en octubre, con Francella al frente del elenco y la promesa de mantener el tono ácido e irónico que convirtió a la serie en un éxito del streaming argentino.

El regreso de "El Encargado" trae consigo un elenco de lujo que ya supo brillar en entregas anteriores. Guillermo Francella encabezará nuevamente el reparto, acompañado por Arturo Puig, Gabriel "Puma" Goity, José María Listorti, Darío Barassi, la participación especial de Luis Brandoni en un cameo y Claudia Fontán, entre otros.

La dirección y creación seguirán en manos de Cohn y Duprat, la dupla que supo construir un universo narrativo que combina humor negro, crítica social y personajes moralmente ambiguos. La serie, que se emite en Disney+, ya cuenta con cuatro temporadas que la consolidaron como una de las producciones argentinas más vistas en la plataforma.

Según la información que difundió La Pavada de Diario Crónica, las grabaciones de la quinta temporada arrancarían en octubre, aunque aún no se definió la fecha exacta de estreno. La trama de esta nueva entrega promete mantener a Eliseo en su rol de manipulador nato, pero con un giro que sorprendió a los fans: el encargado creará un perfil en una aplicación de citas para buscar novia, después de la muerte de su planta carnívora, un elemento que se volvió icónico en la historia.

La serie también profundizará en los juegos de poder y chantajes que caracterizan al personaje, y sumará nuevas capas de complejidad a su personalidad maquiavélica.

Pero la expansión del universo "El Encargado" no termina ahí. Disney+ también confirmó el desarrollo de "Zambrano", una serie derivada centrada en el histórico rival de Eliseo, interpretado por Gabriel Goity . Este spin-off pondrá el foco en el abogado penalista, un personaje que despierta tanto rechazo como fascinación, y explorará su mundo profesional y familiar con el mismo tono de comedia negra que caracteriza a la serie original.

La producción de "Zambrano" ya comenzó y promete ser un complemento ideal para los fanáticos que quieran conocer más sobre este universo de conflictos, poder y manipulación.



