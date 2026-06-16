Pampita sufrió una insólita estafa con las figuritas del Mundial 2026: "Cuándo llegaron eran..."

En medio de un gran presente personal tras su reconciliación con Martín Pepa, Carolina "Pampita" Ardohain viajó a Estados Unidos para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. A pesar de las expectativas por el debut de la Scaloneta este martes frente a Argelia, la modelo sorprendió al revelar que fue estafada junto a sus hijos con las figuritas del evento deportivo.

La conductora contó la situación en el programa de streaming "Mundo Mundial" (DGO Stream) desde territorio estadounidense, donde además cumple con distintos compromisos laborales. Según explicó, decidió comprar una caja grande de sobres para repartir entre Bautista, Beltrán y Benicio, que esperaban con entusiasmo comenzar la colección.

Sin embargo, la sorpresa fue muy distinta a la imaginada. "Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividir. Venía de no se dónde y demoraba dos semanas. Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada", relató entre risas y resignación.

Pampita también reveló que mientras aguardaban la llegada del envío, los chicos le insistieron para comprar algunos paquetes en un kiosco. No obstante, ella prefirió esperar el pedido que había realizado por internet, sin imaginar el desenlace que tendría la compra.

Pampita en Estados Unidos. (Foto: Instagram/ @pampitaoficial).

La modelo no fue la única figura afectada por la fiebre de las figuritas mundialistas. Tiempo atrás, la periodista Luciana Rubinska también contó que atravesó una experiencia similar al recibir un álbum que no era el oficial. Casos que reflejan cómo el entusiasmo por el torneo también abrió la puerta a distintas maniobras engañosas.