La música de Lali Espósito puede salvar vidas, según un dato clave: "Tiene el ritmo ideal..."

A una semana de los dos shows de Lali Espósito en el estadio River Plate, un video se viralizó en las redes sociales por un dato curioso sobre una canción de la artista. Según la Fundación Sé El Cambio, la música de la popstar puede salvar vidas ante una emergencia.

"Si Lali te dijese: 'Anímate a aprender RCP y salvar vidas'. ¿Lo harías?", comenzó diciendo una voluntaria en el clip que circuló rápidamente en la red social de X (antes Twitter).

Y reveló: "Bueno, no conocemos a Lali, pero estamos acá en el estadio de River y te queremos contar que Disciplina tiene el ritmo ideal para RCP en una situación de estrés. Así que queremos que te animes y verás que vos también podés ser el cambio".

Una canción de Lali Espósito tiene el tiempo ideal para hacer RCP. (Instagram/@sec.socorrismo).

La Fundación Sé El Cambio le mostró a los fans cómo hacer prácticas de reanimación cardiopulmonar al ritmo del tema de Lali. "Disciplina para salvar una vida", decía el slogan de la campaña que buscó visibilizar y concientizar sobre la maniobra de reanimación cardiopulmonar.

Esto se debe, según explicaron, a que el hit "Disciplina" tiene 120 beats por minuto. "Justo el ritmo ideal que se necesita para marcar el compás de las compresiones de RCP", describieron.

"Así que ya sabés: la base electropop supermarcada de esta canción no solo te hace bailar, sino que te da la guía exacta en la cabeza para mantener la constancia en una emergencia", remarcaron en un posteo que difundieron en Instagram.