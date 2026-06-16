Horóscopo: los signos que menos soportan el frío, cuando el invierno juega en contra del destino

El invierno llegó y con él, las bajas temperaturas que transforman el día a día. La astrología, esa herramienta milenaria que conecta los movimientos planetarios con nuestra vida cotidiana, tiene mucho para decir sobre cómo cada signo atraviesa esta estación. Mientras que los signos que disfrutan del frío encuentran en el invierno un momento de introspección y calma que les sienta bien, hay otros que sufren cada ráfaga de viento y cada amanecer helado. Para estos últimos, el frío no es solo una cuestión de temperatura: afecta su humor, su vitalidad y hasta sus relaciones. La pregunta que surge es qué le depara a cada signo en junio, un mes donde el invierno se hace sentir con fuerza y donde los astros tienen sus propios planes para cada uno. En esta nota, repasamos los signos que menos toleran el frío y les ofrecemos algunas claves para sobrellevarlo sin perder la brújula emocional.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El fuego que caracteriza a Aries choca de frente con la energía fría y estática del invierno. Este signo, que vive en movimiento constante y necesita acción para sentirse vivo, siente que las bajas temperaturas lo frenan en seco. La falta de sol y los días más cortos le generan una sensación de letargo que va contra su naturaleza impulsiva. Para Aries, el frío no es solo incómodo, es una amenaza a su vitalidad. Suelen volverse más irritables y menos tolerantes con la rutina, porque su cuerpo pide actividad pero su entorno lo empuja al reposo. El consejo para ellos es buscar actividades que los mantengan en movimiento, aunque sea en espacios cerrados. Una clase de baile, una rutina de ejercicios en casa o simplemente caminar durante los momentos de sol pueden ser la clave para no caer en la apatía. También es importante que no descuiden su alimentación, porque el cuerpo gasta más energía en mantener la temperatura y necesita combustible de calidad.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis es un signo de aire, social por naturaleza, y el frío atenta directamente contra su necesidad de conexión. Cuando el termómetro baja, este signo tiende a encerrarse y eso lo frustra. Necesita salir, conversar, intercambiar ideas y el invierno le pone una barrera física que no sabe cómo sortear. La sensación de aislamiento lo lleva a veces a sobreanalizar sus vínculos, a preguntarse si sus amistades son genuinas o si está desperdiciando su tiempo en relaciones que no lo llenan. El frío también afecta su capacidad para concentrarse; la mente de Géminis se dispersa con mayor facilidad cuando el cuerpo está incómodo. La recomendación para ellos es que no abandonen su vida social, sino que la reinventen. Las reuniones virtuales, los encuentros en bares cálidos o las actividades grupales en interiores pueden mantener su espíritu conectado. También les conviene practicar la respiración consciente para calmar la ansiedad que el encierro les genera y recordar que el invierno es temporal.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, signo de agua y regido por la Luna, siente el frío como un ataque directo a su refugio emocional: el hogar. Este signo necesita seguridad, abrigo y contención, y el invierno lo lleva a extremos de introspección que a veces le juegan en contra. Puede volverse demasiado dependiente de su espacio íntimo y aislarse del mundo, alimentando nostalgias y recuerdos que lo dejan anclado en el pasado. Además, la falta de luz solar suele afectar su estado de ánimo de manera más intensa que a otros signos. Para Cáncer, el frío es una excusa perfecta para no salir de su caparazón, pero el riesgo es que termine por alejarse de quienes lo quieren y lo necesitan. La clave está en equilibrar su necesidad de resguardo con la apertura al mundo. Decorar su casa para que sea un lugar cálido y acogedor, pero también programar salidas breves y encuentros con amigos o familiares, puede ser la solución. También les sirve incorporar rituales de bienestar como tomar infusiones calientes y practicar la gratitud para no caer en la melancolía.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, otro signo de agua, tiene una relación compleja con el frío. Su intensidad natural y su profundidad emocional se ven potenciadas por el invierno, pero no siempre para bien. Las bajas temperaturas lo invitan a la introspección y al análisis de sus propios deseos y miedos, algo que ya hace con frecuencia. Sin embargo, el frío excesivo puede volverlo demasiado hermético y desconfiado, cerrándolo a la posibilidad de conectar con otros. Escorpio necesita sentir que tiene el control de su entorno, y el invierno, con su imprevisibilidad climática y sus días grises, le genera cierta inquietud. También puede volverse más susceptible a los conflictos, interpretando las palabras o acciones ajenas como ataques personales. El consejo para este signo es que utilice el invierno como un período de transformación, pero sin aislarse por completo. La práctica de la meditación o el journaling pueden ayudarlo a procesar sus emociones sin volverse paranoico. También es importante que no descuide sus relaciones más cercanas y que recuerde que no todas las batallas se libran en soledad.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es fuego puro, aventurero y expansivo, y el frío es su peor enemigo porque lo ata a un lugar fijo. Este signo necesita movimiento, exploración y nuevos horizontes, y el invierno lo confina a los espacios cerrados y a la rutina cotidiana, que detesta profundamente. La falta de estímulos externos lo lleva a veces a tomar decisiones impulsivas o a generar conflictos innecesarios solo para sentir que la vida avanza. El frío también afecta su optimismo natural; los días grises pueden apagar su entusiasmo y llevarlo a un estado de descontento generalizado. La recomendación para los sagitarianos es que no se rindan ante la pereza invernal. Planificar viajes, aunque sea a lugares cercanos, o explorar actividades nuevas dentro de su ciudad puede mantener vivo su espíritu aventurero. También les conviene rodearse de personas que compartan su energía positiva y evitar caer en la tentación de la queja constante.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es el signo más sensible del zodiaco, y el frío lo atraviesa como una corriente helada que desestabiliza todo su sistema emocional. Su naturaleza soñadora y su conexión con lo intangible se ven afectadas por la dureza del invierno, que le recuerda que el mundo tiene un costado áspero y poco poético. Este signo tiende a refugiarse en su mundo interior cuando la temperatura baja, pero eso también lo expone a sus propias ansiedades y tristezas. El frío excesivo lo vuelve más vulnerable a las influencias externas, absorbiendo el mal humor de quienes lo rodean y sintiendo el peso del mundo con mayor intensidad. Para Piscis, el invierno puede ser un período de desconexión dolorosa si no encuentra las herramientas para sostener su bienestar. La clave está en cuidar su espacio físico y emocional: un hogar cálido, buena música y compañías que lo inspiren y no lo drenen. También es fundamental que establezca límites claros y que se permita descansar sin sentirse culpable, porque en el reposo está su capacidad de recargar energías para cuando llegue la primavera.

El frío, para estos signos, es más que un capricho climático: es un desafío que pone a prueba su resiliencia y su capacidad de adaptación. La astrología no ofrece soluciones mágicas, pero sí una guía para entender por qué algunas personas sufren el invierno más que otras y cómo pueden transformar esa incomodidad en una oportunidad de crecimiento. Junio, con su agenda de retrogradaciones y movimientos planetarios, traerá para cada uno de estos signos la posibilidad de reevaluar su relación con el entorno y de encontrar estrategias que los ayuden a transitar esta estación con mayor equilibrio. Porque el destino, aunque parezca caprichoso, siempre deja margen para la elección y la conciencia.