Juli Savioli recibió duras críticas por despedir a Gaspi y rompió el silencio: "No entiendo cómo el dolor es juzgado..."

Entre las personas que se expresaron públicamente por la muerte de Gaspi se encuentra Juli Savioli, quien fue pareja del youtuber argentino. Sin embargo, la influencer recibió fuertes críticas por su emotivo posteo. Ante las repercusiones, la joven decidió romper el silencio y compartir una profunda reflexión en sus redes sociales.

La polémica surgió luego de que muchos usuarios volvieran a difundir una antigua entrevista humorística en la que Savioli realizaba comentarios sobre su exnovio. A raíz de esa viralización, comenzaron a cuestionar el dolor que manifestó tras conocerse la noticia del fallecimiento. Frente a ese escenario, eligió grabar un video para responder a los ataques.

"Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado. Cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona", expresó Savioli, en TikTok, visiblemente afectada. Además, remarcó que las redes sociales muestran apenas una pequeña parte de la realidad de cada individuo y cuestionó a quienes construyen conclusiones a partir de fragmentos aislados de contenido.

Luego, señaló: "No soy una persona que suba cosas muy personales. Lo que se sabe son las cosas que digo en las entrevistas. Y en las entrevistas, ¿qué es lo que más pega? ¿Qué es lo que más pega en las redes sociales? Lo malo, lo negativo, lo morboso, lo oscuro". Y agregó: "La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas. O sea, lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el 2% de la vida de uno".

Más adelante, Juli se refirió directamente al vínculo que mantuvo con Gaspi y explicó por qué eligió despedirlo públicamente. "Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma porque me marcó la vida. Y obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas", sostuvo. También aprovechó para enviar sus condolencias a los seres queridos del influencer.

Antes de finalizar, la creadora de contenido pidió mayor empatía en las redes y dejó un mensaje para sus seguidores. "Abracen su vida. Abracensé. Pregúntense cómo están. Pregúntenle al resto cómo está. Hablen, charlen porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Sean conscientes, practiquen la conciencia. Entiendan que ayudando se ayudan ustedes", concluyó.