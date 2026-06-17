Muerte de Gaspi: vecinos habían denunciado infracciones de los vuelos antes del choque de helicópteros

Un relevamiento de las semanas previas al choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro entre los vecinos del lugar del siniestro develó que se habían realizado advertencias sobre las irregularidades en el control del tráfico aéreo.

Los habitantes de la zona costera señalaron un incremento en la frecuencia de vuelos a altitudes inferiores a las permitidas. Los reclamos de los vecinos se canalizaron a través de una mesa de trabajo convocada con los representantes de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Varias personas manifestaron su preocupación por la cantidad de trayectos en helicópteros turísticos que se realizaban sin fiscalización sobre las áreas residenciales más densas alrededor de Recreio dos Bandeirantes.

El sitio del accidente en Río de Janeiro.

En este último sector se produjo la colisión entre dos aeronaves, donde falleció Gaspar Prim Díaz, el influencer conocido como Gaspi, junto a otros de cinco ocupantes.

Según los registros presentados por el medio brasileño G1, el encuentro entre los delegados vecinales y las autoridades de control se llevó a cabo el pasado 29 de mayo.

En dicha reunión, además de los directivos de la ANAC, participaron funcionarios del Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA), organismo responsable de la gestión del tráfico. Durante el desarrollo de las audiencias, los datos provistos por el propio DECEA confirmaron las observaciones de la comunidad.

Las auditorías del organismo indicaron que el 34% de las aeronaves que inician sus operaciones desde la terminal de Jacarepaguá no cumplen con las restricciones de altura mínima estipuladas para los corredores urbanos.

Los miembros de las comisiones vecinales presentaron videos como prueba del posicionamiento de los helicópteros respecto a las edificaciones de Barra da Tijuca. Los reclamos enfatizaron que las aproximaciones frecuentes comprometen las condiciones de seguridad de los complejos hoteleros y edificios del área.

Las autoridades todavía no pudieron identificar a uno de los cuerpos.

Las declaraciones del director de la Cámara de Comercio de Barra, Paulo Samico, ratificaron la situación alarmante ante la superposición de rutas comerciales. "Son aeronaves que producen un estruendo enorme y vuelan a muy baja altura, por lo que quedan muy cerca de los edificios", aseguró el directivo.

Otro representante de la misma entidad empresaria, Delair Dumbrosck, remarcó las gestiones previas realizadas ante el Gobierno. "Esto empeoró tanto que incluso fuimos a Brasilia a quejarnos. No nos escucharon. Desafortunadamente, terminó convirtiéndose en esta tragedia", señaló respecto a la falta de respuesta institucional.

En tanto, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) asumió las pericias preliminares en el sitio del impacto. Los especialistas coordinan la recolección de los materiales remanentes para evaluar posibles fallos estructurales en los motores de las aeronaves.

Además, la fiscalía solicitó a las empresas prestatarias del servicio la remisión de los dos planes de vuelo. El análisis de estas hojas de ruta busca reconstruir la trayectoria cronológica trazada por cada piloto antes del choque.

Las secuencias de video recuperadas por las cámaras de seguridad de la zona revelan que uno de los vehículos se desplazaba en forma recta previsible, mientras que la segunda unidad inició una maniobra de aproximación angular desde el flanco derecho, interceptando la línea de vuelo preexistente de la primera aeronave.

Los médicos forenses encargados de las tareas de identificación y autopsia informaron que los peritajes iniciales aún no permiten establecer la distribución exacta de los pasajeros en cada aeronave al momento de la colisión.

En el accidente fallecieron el músico estadounidense Oliver Tree, al realizador cinematográfico Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves Frota y los tripulantes Alexandre Souza y Charles Marsillac, este último a cargo de la conducción del segundo helicóptero involucrado. Resta aún identificar a una de las víctimas fatales.