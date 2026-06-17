El papá de Gaspi denunció que la muerte de su hijo "fue un atentado"

La muerte del youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz (23) en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, provocó una gran conmoción entre sus millones de seguidores.

Mientras que en el país vecino avanza la investigación judicial sobre las causas del hecho, el padre del influencer, Ricardo Prim, expresó su dolor por el deceso de su hijo desde la ciudad chubutense de Puerto Madryn, donde tiene una librería, y puso en duda la hipótesis del accidente aéreo.

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"Se me va a hacer muy difícil vivir sin 'Gaspi', sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo", sostuvo Ricardo, al manifestar que todavía no logra asimilar lo que le sucedió a su hijo.

Junto al influencer, viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron en el aire el domingo último el director de cine Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. Los cinco murieron en el acto. Una sexta persona, quien iba sola en la otra aeronave, también perdió la vida.

"Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin 'Gaspi', sabiendo que no está", señaló Ricardo desconsolado.

Lo que dijo sobre la eventual causa del hecho





Tras expresar el pesar por la muerte del youtuber, el hombre se aventuró sobre la causa del hecho.

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", sostuvo en diálogo con el diario Clarín.

El hombre, al volver a poner el foco sobre su hijo, dijo: "Murió de una manera muy injusta. El dolor es por 'Gaspi', no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos".

El cuerpo del joven fue liberado por la Justicia este martes para su repatriación, pero su familia no logró reunir fuerzas para viajar a Brasil y continuar con las cuestiones administrativas. En su lugar, viajaron dos amigos del influencer.