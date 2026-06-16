El dramático relato del DJ que se bajó a último momento del viaje en helicóptero en el que murió Gaspi: "Te debo la vida"

Un giro de último minuto modificó el destino del productor musical y DJ brasileño Víctor Wao, quien formaba parte del equipo de creadores digitales y artistas que volaría las costas de Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, su decisión de no subir a una de las aeronaves lo apartó del fatal destino que sufrieron el youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el músico estadounidense Oliver Tree y otros cuatro acompañantes.

El factor determinante para la salvación fue su profunda fobia a los viajes por aire, un temor que condicionaba su logística de traslado durante este proyecto audiovisual conjunto.

El DJ y productor musical Víctor Wao despidió a su amigo Lucas Frota en sus redes sociales.

Al notar la extrema ansiedad del DJ, su amigo íntimo y también productor Lucas Frota decidió intervenir activamente para resguardar su bienestar emocional. Frota contrató un vehículo terrestre alternativo a último momento, permitiendo que Wao realizara el trayecto por ruta mientras el resto del equipo se disponía a abordar las aeronaves.

La dolorosa paradoja de la tragedia quedó expuesta públicamente cuando el sobreviviente rompió el silencio a través de sus perfiles digitales oficiales, visiblemente quebrado por la pérdida de su entorno cercano. "Era para que yo estuviera junto a ustedes en ese helicóptero y yo no fui en el último segundo", dijo Wao en un desgarrador mensaje que rápidamente se viralizó en las plataformas. En sus declaraciones, el músico remarcó el enorme sacrificio de Frota expresando: "Me conseguiste un coche para llevarme; ahora te debo la vida, hermano".

"Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos", escribió en sus redes sociales.

La tragedia aérea





El siniestro que desencadenó el luto internacional ocurrió exactamente a las 8:59 de la mañana sobre la transitada Avenida das Américas, ubicada en la populosa zona de Recreio dos Bandeirantes.

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo bajo condiciones climáticas que están siendo analizadas, lo que provocó que una de las unidades se desplomara de forma vertical sobre un estacionamiento privado de vehículos eléctricos. El impacto generó una explosión masiva que redujo a cenizas unos veinte rodados estacionados en el predio.

Los escuadrones del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro que acudieron a la emergencia se toparon con un panorama devastador y un peligro latente por el combustible esparcido. Tras controlar las llamas que amenazaban a los locales linderos, las cuadrillas de rescate confirmaron el hallazgo de cinco personas fallecidas en la cabina del primer aparato. Luego, los peritos localizaron los restos de la sexta víctima mortal a unos cien metros de donde cayó la segunda aeronave.

La investigación penal y técnica quedó en manos de los peritos de la Fuerza Aérea Brasileña y de la Policía Civil de Río de Janeiro, quienes buscan determinar si existió una impericia humana o un desperfecto mecánico fatal. En paralelo, las miradas oficiales se posaron sobre la firma administradora de la aeronave con matrícula PP-MAC.

Según datos provistos por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), dicha unidad registraba intimaciones e infracciones previas ligadas a operaciones comerciales irregulares durante el año 2024.