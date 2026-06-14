Investigación: qué se sabe del choque de helicópteros en el que murieron Gaspi y el cineasta Lucas Vignale

Avanza la investigación del trágico choque de helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron seis personas, entre ellas, los argentinos Gaspar Prim Díaz, más conocido como el youtuber "Gaspi", y el cineasta Lucas Vignale.

El accidente se produjo a las 8:59 de la mañana en la zona oeste de Río de Janeiro, en el cruce de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campo, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún intentan establecer los peritos aeronáuticos.

Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y explotó de manera instantánea. Esto originó un incendio de grandes proporciones que afectó a por lo menos 20 automóviles estacionados, lo que obligó a un despliegue de urgencia del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara edificios residenciales linderos.

En tanto, el segundo helicóptero involucrado se precipitó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

Policías, bomberos y técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de Brasil trabajaron en el lugar del accidente. Las tareas se concentraron en asegurar la zona debido al peligro que representaban las baterías de los vehículos eléctricos afectados por el fuego y en recuperar los restos de los fuselajes para determinar las fallas técnicas o humanas que provocaron el letal impacto en el aire.

Las víctimas

En el helicóptero que explotó en el estacionamiento de la concesionaria viajaban cinco personas que fallecieron en el acto: Gaspar Prim Díaz ("Gaspi"), youtuber argentino de 23 años; Lucas Vignale, director audiovisual argentino; Oliver Tree, cantante y compositor estadounidense; Lucas Brito Chaves ("Lucas Frota"), productor musical brasileño; y Alexandre Souza, el piloto.

Por su parte, en la segunda aeronave viajaba una sola persona, identificada por los medios locales como Charles Marsillac, quien también murió producto de la gravedad de la caída.