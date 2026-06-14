El último posteo de Lucas Vignale, el cineasta que murió en un accidente aéreo con Gaspi

El director de cine argentino Lucas Vignale fue una de las seis víctimas que tuvo el choque de helicópteros en Río de Janeiro este domingo. Previo al trágico accidente había realizado un impactante posteo en sus redes sociales.

En este video que publicó Vignale el sábado 13 de junio se lo puede ver con el icónico Cristo Redentor detrás, el cual se difumina entre la neblina, con música instrumental de piano y con el mensaje "Dios".

El joven argentino viajaba en uno de los helicópteros, junto al youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Diaz, el cantante estadounidense Oliver Tree y otro productor. La sexta víctima fatal fue el piloto de la segunda avioneta.

El vínculo entre el posteo y el trágico accidente

Los seguidores del productor argentino de 28 años se mostraron conmovidos por la cercanía entre el posteo y el trágico accidente.

En los comentarios del video de su cuenta de Instagram enfatizaron que la imagen recobró un significado muy fuerte y detallaron que el algoritmo lo mostraba inmediatamente después de haberse conocido la triste noticia.

Cómo fue el accidente aéreo en Río de Janeiro

Dos helicópteros colisionaron en el aire este domingo cerca de las 9 de la mañana en las cercanías del barrio Recreio dos Bandeirantes al oeste de la ciudad de Río de Janeiro. Cinco de las víctimas viajaban en un Eurocopter AS350, mientras que la restante viajaba solo en un Bell 206B.

Una de las aeronaves, al caer lo hizo sobre un estacionamiento de un concesionario de autos. Allí, se produjeron varias explosiones e incendios por el impacto del helicóptero con al menos 20 vehículos eléctricos.