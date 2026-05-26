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Martes, 26 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Jubilado murió decapitado al chocar contra un tractor con las luces tapadas

Atilio Pallaro, de 76 años, impactó con su auto en la ruta 77. El conductor del tractor, Damián Rulín, fue detenido sin habilitación para manejar ese vehículo.

 Atilio Alberto Pallaro, jubilado de 76 años, murió decapitado el lunes por la noche tras chocar con su Volkswagen Voyage contra un tractor en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, a pocos kilómetros de Miramar.

El vehículo agrícola involucrado en la tragedia era conducido por Damián Rulín, un empleado rural de 21 años

Según las primeras pericias, el tractor circulaba con un pinche doble -dispositivo metálico para transportar rollos de pastura- enganchado en la parte trasera, que tapaba por completo las luces traseras del vehículo.

La fuerza del impacto fue fatal para Pallaro, que murió de manera instantánea. La autopsia se realizó durante la tarde del mismo día.

Sin habilitación para manejar el tractor

Rulín fue detenido y alojado en una comisaría de Miramar. Si bien tenía licencia de conducir, no estaba habilitado para operar ese tipo de vehículo agrícola, según confirmaron las autoridades.

En las últimas horas fue trasladado al complejo penitenciario de Batán y se negó a declarar ante el fiscal de delitos culposos Germán Vera Tapia.

Quién era la víctima

Pallaro era oriundo de Miramar, tenía cuatro hijos y era una figura conocida en la zona. Había trabajado durante años en el Casino de Mar del Plata.

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