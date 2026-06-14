El cineasta Lucas Vignale también murió en la tragedia aérea en Brasil: perfil, vida y obra

El director de videos musicales y cineasta argentino, Lucas Vignale, fue confirmado como una de las seis víctimas fatales del choque entre dos helicópteros que ocurrió este domingo en la ciudad de Río de Janeiro.

El siniestro se produjo a las 8:59 de la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, movilizando un masivo operativo de rescate.

El realizador bonaerense se encontraba a bordo de la aeronave con matrícula PP-MAC al momento de la colisión en el aire, en un hecho que causó conmoción en el ambiente artístico.

Entre la música urbana y el cine independiente

Nacido en Buenos Aires en 1997, el joven desarrolló una trayectoria que unió la edición de videoclips con la realización cinematográfica.

A pesar de su corta edad, ya contaba con un amplio recorrido colaborando con los principales exponentes de la música urbana actual.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran producciones realizadas para artistas de renombre mundial como J Balvin, Trueno y el productor Bizarrap, colaboraciones que lo posicionaron como un referente en la estética visual de la escena musical contemporánea.

Su labor profesional no se limitó a los videos musicales, ya que también exploró el cine independiente con gran éxito de crítica. Esta versatilidad le permitió transitar entre formatos comerciales y proyectos de autor con una impronta personal definida.

El reconocimiento en el Festival de Berlín

En 2024, dio un paso importante en su carrera cinematográfica al coescribir y codirigir el cortometraje titulado La Pasión junto al actor Lorenzo Ferro. Este proyecto marcó el inicio de una fructífera dupla creativa entre ambos artistas.

Sin embargo, su mayor hito profesional llegó en 2026 con el estreno de El tren Fluvial, su debut en el formato de largometraje, también realizado en colaboración con Lorenzo Ferro.

La película fue aclamada internacionalmente tras su presentación en el prestigioso Festival de Berlín, donde formó parte de la sección Perspectives del certamen alemán narrando las ambiciones frustradas de un niño argentino.