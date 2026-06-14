¡VIDEO! El momento en que chocaron dos helicópteros en Río de Janeiro, provocando la muerte de Gaspi, Oliver Tree y un cineasta argentino

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los dos helicópteros colisionaron en el aire este domingo por la mañana en la ciudad de Río de Janeiro.

El artefacto de videovigilancia situado en un edificio del barrio Recreio dos Bandeirantes fue clave para reconstruir lo que había ocurrido tras el incidente y cómo se produjeron las explosiones.

Una de las aeronaves impactó sobre el estacionamiento de un concesionario de autos de la marca BYD donde impactó contra unos 20 vehículos eléctricos.

El segundo helicóptero, un Bell Helicopter modelo 206B con matrícula PP-MAC, cayó a aproximadamente 100 metros del lugar del primer impacto. En esta nave solamente viajaba el piloto que falleció al instante.

Así se prendió fuego un estacionamiento tras la caída de un helicóptero.

Vecinos de la zona del accidente aéreo aseguraron que algunos artefactos del helicóptero salieron despedidas tras el impacto y que aparecieron en el interior de algunos edificios.

Por el trágico incidente, que tuvo lugar en la intersección de Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campos, se registraron 6 víctimas fatales, que eran todas las personas que viajaban entre las dos aeronaves.



