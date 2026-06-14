Detuvieron a tres empleados por la muerte de la joven que cayó al vacío haciendo "rope jump"

La Justicia de Brasil dispuso la detención de tres empleados por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años, que cayó desde 40 metros durante un salto de "rope jump" sin cuerda de seguridad.

En principio, la Policía Civil detuvo a seis personas vinculadas a la organización de la actividad extrema. Sin embargo, tras las primeras declaraciones ante la Justicia, solo tres quedaron en prisión.

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años.

El "rope jump" o "bungee" se trata de una práctica extrema que consiste en saltar desde grandes alturas sujeto a cuerdas de seguridad. El trágico accidente ocurrió en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo.

Quiénes son los detenidos

Uno de los detenidos es un bombero civil de 32 años, señalado como el líder del grupo. También fueron arrestados dos hombres de 42 y 27 años. Están acusados del delito de homicidio con dolo eventual.

En tanto, según indicaron fuentes policiales, dos de los investigados intentaron escapar tras el accidente pero fueron capturados poco después. Los otros tres recuperaron la libertad tras declarar ante la Justicia.

Los investigadores buscan determinar las responsabilidades de los organizadores y esclarecer cómo se llegó a semejante negligencia en una actividad de alto riesgo.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra cómo la joven es sostenida por tres hombres antes de ser lanzada al vacío, mientras los presentes gritan al advertir la falta del sistema de protección.

Tras la caída, intervinieron bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) pero solo pudieron constatar la muerte de la joven.

La víctima tenía 21 años, era profesional en Educación Física y Gestión Deportiva y vivía en Jandira, en la región metropolitana de São Paulo.