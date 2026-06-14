El escalofriante último posteo de la chica que perdió la vida en un insólito accidente de "rope jump"

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas mientras participaba de una actividad de "rope jump" generó una fuerte conmoción en Brasil y volvió a poner en el centro del debate la seguridad en las prácticas de turismo extremo, especialmente por el último posteo que hizo antes del accidente y que tomó otra dimensión tras la tragedia.

La joven de 21 años participaba de la actividad en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, cuando ocurrió el siniestro. En las horas previas, había compartido en redes sociales distintos registros desde el lugar, incluyendo una publicación en la que expresó su sensación sobre el salto que estaba por realizar.

En una de sus historias previas al salto, escribió en portugués: "Quem foi a louca que me deixou vir pular de uma ponte?", que en español significa: "¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?", una frase que cobró más peso luego del siniestro.

El escalofriante mensaje de María Eduarda antes del siniestro

El mensaje iba acompañado de una imagen tomada desde el lugar del evento donde se realizaba la actividad, en la que se podía ver el puente desde un costado, elevado sobre un paisaje de arboledas y pastizales, con el vacío debajo marcando la altura desde la que iba a lanzarse. La escena mostraba el entorno completo del "rope jump", con el impacto visual de la altura y el paisaje natural que rodeaba la zona.

En otra de las publicaciones que compartió en sus historias, se observaba un cartel ubicado en las inmediaciones de la denominada "Ponte do Esqueleto", el lugar donde se realizaban los saltos, que advertía sobre el riesgo que implicaba la actividad. En una última imagen, también mostró las pulseras que le habían entregado como acceso al predio donde se llevaba a cabo la práctica.

Historias de María Eduarda Rodrigues de Freitas en sus redes sociales en los minutos previos

En el marco de la investigación, fueron detenidas seis personas vinculadas a la organización de la actividad, aunque horas más tarde tres de ellas recuperaron la libertad. Los tres imputados que continuaron detenidos son un bombero civil de 32 años, señalado como el presunto líder del grupo, junto a otros dos hombres de 42 y 27 años, todos acusados por el delito de homicidio con dolo eventual.