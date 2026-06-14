Impactante choque y vuelco en Parque Patricios: así rescataron a un perro herido del vehículo tumbado

Un fuerte choque seguido de un vuelco se registró durante la mañana de este domingo en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro ocurrió cuando un Chevrolet Onix impactó contra un Fiat Idea en la intersección de Avenida Jujuy y 15 de noviembre.

Según trascendió, el accidente se produjo luego de que cambiara la denominada "onda verde" de los semáforos de la zona. Como consecuencia del impacto, el Fiat Idea volcó sobre la calzada. Además de asistir a los ocupantes de los vehículos, los equipos de emergencia debieron rescatar a un perro que viajaba en uno de los autos y quedó atrapado.

El conductor del Onix circulaba por Avenida Jujuy junto a otro joven cuando se distrajo por unos instantes y no advirtió que había cambiado el semáforo. Fue entonces cuando impactó contra el otro auto que cruzaba por 15 de noviembre.

En el Fiat viajaba un matrimonio que se dirigía a misa acompañado por su perro. A pesar de la violencia del impacto, tanto el hombre como la mujer lograron salir del auto por sus propios medios y no sufrieron heridas de gravedad.

Quien no pudo escapar fue Francisco, el perro que acompañaba a la pareja. El animal quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser rescatado por efectivos de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron en el lugar para ponerlo a salvo. Tras ser liberado, recibió asistencia y se encontraba fuera de peligro.

Personal del SAME también intervino en el operativo y atendió a las personas de ambos vehículos. Ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque todos fueron evaluados por precaución.

Por su parte, el conductor del Onix reconoció su responsabilidad en el hecho y explicó que el choque se produjo luego de una distracción al volante. Mientras tanto, se aguardaba la llegada de los peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar la mecánica exacta del accidente.

Mañana accidentada en Buenos Aires: varios choques y varias personas heridas

Dos siniestros viales más de distinta gravedad se registraron en el lapso de pocas horas durante la madrugada y la mañana de este domingo, dejando varias personas heridas con politraumatismos y generando complicaciones en el tránsito en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Horas antes del accidente de Parque Patricios en la avenida Juan Bautista Alberdi, entre San Pedrito y Quirno, un automóvil impactó contra la traza del Metrobús y terminó volcando, en un hecho que dejó como saldo dos jóvenes de 26 años heridos con politraumatismos. El episodio obligó a realizar cortes parciales en la avenida mientras el personal sanitario y policial trabajaba en el lugar para asistir a los ocupantes y determinar las causas del siniestro.

Cerca de las 7 de la mañana, se registró el tercer incidente vial en calle Moreno al 1500, entre Virrey Cevallos y Luis Sáenz Peña, cuando un colectivo de la línea 60 y una motocicleta protagonizaron un choque. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, un joven de entre 20 y 25 años, salió despedido y sufrió politraumatismos.

El motociclista debió ser asistido en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladado de urgencia al hospital Ramos Mejía, donde recibió atención médica por las lesiones provocadas en el siniestro. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución clínica.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que mantuvieron parcialmente restringida la zona para permitir la realización de las pericias correspondientes y el retiro de los vehículos involucrados. Las autoridades tampoco informaron la identidad del conductor de la moto ni la situación del chofer del colectivo.