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Sábado, 13 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ACCIDENTE

Violento choque entre dos autos en Caballito: uno de ellos terminó dado vuelta y tres heridos fueron trasladados de urgencia

El hecho ocurrió durante la madrugada en el cruce de Formosa y San José de Calasanz. Un Volkswagen Polo colisionó contra el lateral de un vehículo de alquiler, lo que provocó su vuelco.

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Un violento siniestro sacudió esta madrugada al barrio porteño de Caballito, luego de que un taxi volcara tras ser impactado por un auto Volkswagen Polo a gran velocidad. Por el hecho hubo tres heridos que debieron ser trasladados al Hospital Durand

El escenario del siniestro, que se registró pasada la medianoche, fue la intersección de las calles Formosa y San José de Calasanz, una esquina de alto riesgo ubicada a pocas cuadras de la estación Primera Junta.

El Volkswagen Polo que provocó el accidente.&nbsp;
El Volkswagen Polo que provocó el accidente. 


De acuerdo con las primeras pericias, el auto de pasajeros transitaba por la calle Formosa y se disponía a cruzar la avenida. Al llegar a la esquina, fue colisionado de manera perpendicular en su puerta trasera derecha, la zona más vulnerable ante un choque lateral.

El golpe seco propinado por el Polo provocó que el vehículo de alquiler perdiera la estabilidad y terminara volcando sobre el asfalto. Como evidencia de la magnitud del choque, el rodado particular quedó con la trompa completamente destruida, mientras que el taxi sufrió daños estructurales severos en la parte del acompañante.

Autoridades de tránsito coincidieron en que el exceso de confianza y la menor visibilidad nocturna "son factores concurrentes en este tipo de incidentes". Cabe destacar que, si bien la calle Formosa cuenta con un badén reductor de velocidad, la violencia del choque lateral fue suficiente para voltear el rodado de transporte.

Tres heridos y una joven ilesa

Como consecuencia del siniestro, el transportista y dos adolescentes de 17 años que viajaban como pasajeros sufrieron politraumatismos. Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia por el SAME al Hospital Durand, ubicado en Av. Díaz Vélez 5044, para recibir atención especializada en emergencias. Por su parte, otra joven de 18 años que también estaba en el taxi resultó ilesa y fue dada de alta en el lugar.

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