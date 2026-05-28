Investigan la muerte de un paciente en el Hospital Durand: habría sido desconectado por una mujer con problemas psiquiátricos

La Justicia investiga la muerte de un paciente internado en el Hospital Durand luego de que, según las primeras versiones, una mujer con antecedentes de problemas psiquiátricos ingresara a la habitación donde estaba internado y le quitara el respirador mecánico.

El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en el sector de terapia intermedia del centro de salud porteño. La denuncia fue impulsada tanto por los familiares de la víctima como por trabajadores del hospital.

La víctima fue identificada como José Ignacio Sequeira, quien había sido internado días antes a raíz de una neumonía bilateral. Debido a la gravedad de su cuadro, los médicos habían decidido inducirlo al coma e intubarlo. De acuerdo con lo relatado por sus allegados, presentaba una evolución estable, sin fiebre y con signos de mejoría.

Germán, hijo del hombre fallecido, contó cómo recibieron la noticia. "Llegamos al hospital por un llamado de urgencia y el jefe de terapia nos reunió en una habitación. Ahí nos dijo que a mi papá le había agarrado un infarto y que cuando acudieron a la habitación en la que estaba internado encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado", relató.

El paciente estaba conectado a un respirador artificial.

Según explicó el familiar, los médicos intentaron reanimar al paciente durante aproximadamente treinta minutos, aunque no lograron revertir el cuadro. La muerte se produjo entre las 11 y las 12 del mediodía, informó NA.

El caso tomó estado público luego de que trabajadores del hospital difundieran un comunicado en el que señalaron: "Un hombre internado murió luego de que un paciente psiquiátrico le desconectara el respirador".

De acuerdo con los primeros informes, la mujer involucrada sería una paciente psiquiátrica que anteriormente se habría escapado de otros centros de salud mental. Actualmente permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación judicial.