Una chica murió al practicar "rope jump": olvidaron atarla con sogas y cayó por un precipicio

Una joven de 21 años murió en Brasil mientras participaba de una actividad de "rope jump" o "bungee", una práctica extrema que consiste en saltar desde grandes alturas sujeto a cuerdas de seguridad. El accidente ocurrió en la denominada Ponte do Esqueleto, un puente abandonado ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Según las primeras informaciones, cayó desde unos 40 metros luego de que los responsables de la actividad olvidaran conectar la cuerda de seguridad a su arnés antes del salto.

De acuerdo con los videos difundidos por personas presentes y que se viralizaron rápidamente en redes sociales, los instructores colocaron a la joven en posición "superman", una modalidad en la que la persona se lanza de frente al vacío, pero habrían omitido un paso fundamental: atarla a las sogas pertinentes. Las imágenes son impactantes y muestran cómo tres integrantes del equipo, sin vestimenta adecuada pero sí atados, la sostienen en brazos, la acercan al precipicio y cuando está lista la tiran al vacío.

Con el correr de las horas también trascendió que varias personas presentes en el lugar habrían advertido que existía un problema con el sistema de seguridad incluso minutos previos. Sin embargo, por motivos que aún son materia de investigación, la maniobra igualmente se llevó adelante.

La investigación reveló que, tras el hecho, dos de los instructores intentaron abandonar la zona atravesando un sector boscoso cercano. Sin embargo, fueron localizados y detenidos por la Policía, con apoyo aéreo. Además, la empresa "Entre Cordas" eliminó todas sus redes sociales de forma inmediata después del accidente.

En total, fueron detenidas seis personas que estaban vinculadas a la organización de la actividad, aunque horas más tarde tres de ellas fueron liberadas.

Quienes quedaron detenidos son un bombero civil de 32 años, señalado como el líder del grupo, y dos hombres de 42 y 27, todos imputados por el delito de homicidio con dolo eventual, una figura penal que se aplica cuando, aunque no exista intención directa de matar, se asume el riesgo de provocar una muerte con la conducta.

Mientras avanza la causa judicial, el caso generó una profunda conmoción en Brasil. La repercusión fue aún mayor cuando se conocieron publicaciones que la propia chica había compartido en sus redes sociales antes del siniestro. En una de ellas mostraba el lugar de la actividad y, en tono de broma, escribía: "¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?".