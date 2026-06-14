Viajaba con el auto lleno de whisky, chocó y dio una insólita justificación: "Me metieron burundanga"

Un choque entre un auto y una camioneta ocurrido este domingo en el barrio porteño de Palermo dejó un saldo de cinco personas heridas. En uno de los vehículos encontraron whisky y el conductor dio insólitas explicaciones sobre el accidente. "Una mujer me tocó la palanca" y "me metieron burundanga", fueron algunas de sus excusas.

El hecho ocurrió cuando un auto que se desplazaba por la avenida Raúl Scalabrini Ortiz, al llegar al cruce con Paraguay, el conductor efectuó una maniobra para doblar y, por causas que aún se intentan establecer de forma pericial, impactó de manera frontal contra una camioneta que se encontraba en el lugar.

Por el choque, cinco personas resultaron heridas con diversas contusiones leves, aunque ninguno debió ser trasladado a los centros de salud de la zona.

Las insólitas justificaciones del conductor

Al intentar explicar lo ocurrido, el conductor infractor ensayó una serie de justificaciones insólitas que llamaron la atención de los agentes de seguridad. "Una mujer me tocó la palanca", fue la primera excusa, luego dijo que "iba solo" y por último remató: "Me metieron burundanga".

Ante la inconsistencia del relatos, los efectivos policiales que acudieron a la que esquina en la que se produjo el accidente, procedieron a labrar las actas correspondientes y se le realizó el test de alcoholemia de rigor al conductor del auto.

En cuanto a la investigación, la primera hipótesis sugiere que el hombre viajaba acompañado por una mujer con la cual mantuvo una acalorada discusión verbal, contexto en el cual ella le habría tomado la palanca de cambios provocando el desvío. Otra teoría indicaba que un tercer automóvil había rozado levemente la estructura del coche pero esta opción perdió fuerza debido a que ningún testigo presencial de la cuadra observó que semejante secuencia hubiera ocurrido en la vía pública.