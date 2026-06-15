La hipótesis que investigan en Brasil sobre el choque de helicópteros en el que murió Gaspi

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil avanza con las peritajes para determinar las causas del choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, el cual provocó el fallecimiento de seis personas. Entre las víctimas, se encuentran el creador de contenido digital Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", el director audiovisual Lucas Vignale y el compositor estadounidense Oliver Tree.

El director de la entidad brasileña, Tiago Faierstein, señaló a medios locales que los informes preliminares indicaban que ambos helicópteros se encontraban en condiciones operativas normales previas al suceso.

El joven influencer fue una de las víctimas del choque fatal en Río de Janeiro.

No obstante, no descartan la existencia de irregularidades o la ejecución de maniobras de vuelo por fuera del marco regulatorio en la zona del siniestro.

A partir de estas líneas de investigación, los inspectores focalizan las tareas en establecer si al menos uno de los helicópteros realizaba operaciones comerciales ilegales en el espacio aéreo de Recreio dos Bandeirantes, la zona balnearia donde se produjo la colisión.

Además, Faierstein detalló las condiciones del personal a cargo de los comandos. "Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino. Tenemos varias denuncias y algunas investigaciones en curso", precisó el funcionario de la ANAC.

En consonancia con la investigación en curso, se conoció que el propietario de la aeronave identificada con la matrícula PP-MAC ya registraba antecedentes de sanciones ante el organismo de control.

El titular del helicóptero, identificado como Oswaldo de Luca Filho, recibió una multa de la ANAC en julio de 2025 por incurrir en una falta al no suministrar los balances contables, las planillas informativas y los datos estadísticos de vuelo requeridos por los inspectores durante un procedimiento de fiscalización.

Al constatar que se trataba de la primera infracción registrada en su legajo, la autoridad aeronáutica aplicó una multa equivalente al mínimo estipulado por la normativa, fijada en una suma de 8 mil reales.

Más datos sobre el choque de helicópteros

De acuerdo al relato del teniente coronel Fabio Contreiras, quien aportó datos del incidente al medio O'Globo, "una de las aeronaves se incendió y, al estrellarse, impactó contra unos 20 vehículos eléctricos, que presentan un alto potencial de incendio". "Logramos controlar el fuego, que fue extinguido, pero lamentablemente no hay sobrevivientes", apuntó.

La naturaleza de los componentes de las baterías de dichos vehículos generó un foco ígneo sucesivo que provocó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.