Escándalo, golpes y desmayo en una verdulería: una influencer trans denunció que fue atacada por una vecina

Gritos, insultos y una situación de extrema violencia se vivió en una verdulería de Villa Urquiza. Ámbar de Leo, una influencer trans tucumana, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un ataque por parte de una mujer y su madre mientras realizaba compras.

La secuencia, que incluyó una agresión física y términos discriminatorios, fue registrada por el celular de la joven y se viralizó rápidamente, generando un fuerte repudio por la violencia del episodio.

Todo comenzó cuando la influencer se encontraba dentro del local y notó que una mujer, desde la vereda, le lanzaba comentarios ofensivos de manera reiterada.

Ante la insistencia de las provocaciones, Ámbar salió a la calle para preguntarle si tenía algún problema personal con ella. Según relató la víctima, la respuesta fue una reacción agresiva inmediata que la puso en alerta. Ante el temor de sufrir un ataque físico mayor, la joven reconoció que reaccionó dándole una cachetada a la mujer para intentar frenar el hostigamiento.

La tensión escaló en pocos segundos y se transformó en un escándalo público. "Te voy a filmar, loca de mierda", se escucha en el video, mientras la mujer le da una patada a la influencer.

En medio del caos, la mujer comenzó a proferir insultos vinculados a la identidad de género de la víctima, gritándole "sos un hombre" y "sos un macho". En ese momento, un hombre que pasaba por el lugar intervino para defender a la joven tucumana al grito de: "Le estás pegando a una mujer".

El episodio tuvo un cierre inesperado cuando la agresora, tras el intercambio de golpes y gritos, sufrió un desmayo y quedó tendida en el suelo de la verdulería.

Llegada de la policía

En ese instante, la madre de la mujer atacante le exigió a Ámbar que no se moviera del lugar mientras llamaba al 911. Varios vecinos se acercaron al comercio para presenciar la escena, que terminó con la llegada de los móviles de la Policía de la Ciudad para tomar control de la situación.

Los efectivos policiales llegaron al comercio. Según el testimonio de De Leo, tras explicar cómo se originó el conflicto, el personal policial terminó dándole la razón a ella.

La joven explicó que solo había salido a comprar comida para cocinar y que terminó envuelta en una situación violenta.

La influencer brindó más detalles sobre la identidad de la atacante. Según pudo averiguar en el lugar, la mujer tendría antecedentes de salud mental. "Al parecer, esta chica tiene un tema psiquiátrico porque presentaron un carnet o algo así", detalló Ámbar. Además, expresó su preocupación por la cercanía de la mujer, ya que vive en la zona: "Es de acá nomás, espero no volver a cruzarla".





La joven aprovechó para agradecer a una vecina que se solidarizó con ella durante el ataque. "Gracias a la señora que me defendió, la amo. Esto pasó acá en Villa Urquiza", escribió en sus redes. La influencer destacó que el apoyo de los testigos fue fundamental para que la situación no pasara a mayores y para que la policía comprendiera que ella había sido la provocada inicialmente.

"La verdad, no sé bien qué siento en este momento. Me atravesaron muchas emociones y todavía estoy en shock", relató a sus seguidores. La joven admitió que, aunque físicamente se encuentra bien, el episodio la dejó "temblando y sintiéndose rara".

"Estoy bien, pero todavía no caigo con lo que pasó. Supongo que mañana será otro día y podré acomodar un poco todo lo que siento", concluyó.



























