¡VIDEO! Una mujer trans alcoholizada atropelló a una oficial de policía y huyó

Una madrugada de furia y descontrol terminó con dos efectivos heridos y una mujer detenida en el barrio porteño de Palermo. Todo comenzó este miércoles, cerca de las 5 de la mañana, cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C detectaron un vehículo que circulaba de manera zigzagueante por el cruce de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist. Los efectivos detuvieron la marcha, lo que derivó en una secuencia violenta que incluyó un atropello intencional y una persecución por las calles internas de los bosques.

Todo sucedió cuando los policías lograron interceptar el auto y obligaron a bajar a la conductora, identificada como Beatriz, una mujer trans de 45 años. Según relataron fuentes policiales, la mujer se encontraba visiblemente alcoholizada y vestía únicamente lencería.

Si bien en un primer momento pidió ser asistida por personal femenino, la situación se desbordó cuando los agentes intentaron identificarla. "Vos no te metás", llegó a gritarle a uno de los policías mientras la escena era registrada por un teléfono celular. Después, le preguntó a una de las agentes: "¿Por qué me pegás?".

En un descuido de los efectivos, la mujer volvió a subir al asiento del conductor con la intención de fugarse. A pesar de que una inspectora se posicionó al costado del vehículo para intentar frenarla, la agresora aceleró. Le pasó el auto por encima a la oficial ante la mirada de sus compañeros, quienes no pudieron evitar que la conductora emprendiera la huida a toda velocidad por la calle Andrés Bello.

La fuga, sin embargo, no duró mucho. Apenas unos 800 metros más adelante, la mujer perdió el control y chocó contra la parte trasera de un patrullero que participaba del operativo de cerrojo. Beatriz opuso resistencia al momento de ser reducida, provocándole lesiones a un segundo oficial que intentaba esposarla en medio de los gritos y los forcejeos.

Como consecuencia del violento episodio, los dos policías heridos debieron ser asistidos por personal del SAME. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rivadavia, donde los médicos les diagnosticaron diversos politraumatismos. Ambos están fuera de peligro.

Investigación

La investigación del caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso de inmediato la detención de la imputada y el secuestro del vehículo involucrado para los peritajes.

La mujer permanece alojada en una dependencia policial a la espera de ser indagada por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados finales del test de alcoholemia.