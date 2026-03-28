Vecinos de Recoleta alertan por un hombre que tira botellas de vidrio y dispara con un rifle de aire comprimido desde su balcón

Un insólito pero alarmante caso mantiene en vilo a los vecinos del barrio porteño de Recoleta: acusan a un hombre de arrojar objetos de vidrio y disparar con un rifle de aire comprimido desde su balcón.

El hecho tiene lugar hace algunos meses en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente sobre la calle Anchorena, entre Arenales y Beruti.

Claudia, una de las vecinas, indicó: "Lo cruzas en la calle y es un tipo normal, no te da una idea que es un tipo así. A mi me tiró panes, pero hay otros videos donde tira vasos de vidrio, botellas de vidrio, escupe".

Por su parte, Eleonor, la denunciante y quien filmó el video que se difundió en las redes, charló con C5N y dijo: "Me hizo 3 tiros con arma de aire comprimido. El domingo pasado me entero que la noche del sábado le volvió a pasar con una vecina", afirmó.

Interviene en la causa el Juzgado de Primera Instancia N° 27 de la doctora María Carolina De Paoli.



