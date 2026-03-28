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Sábado, 28 de marzo de 2026

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DETALLES

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hijastra: la madre habría consentido los aberrantes hechos

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y había sido denunciado por el padre de la víctima. La pareja fue detenida y se encuentra frente a la Justicia.

Fernando Vázquez

Una niña habría sido abusada sexualmente por su padrastro, con el consentimiento de su madre. Los pesquisas policiales detuvieron a la pareja. El suceso se registró en el sur de la provincia de Buenos Aires y la situación había sido denunciada ante los funcionarios por el padre de la criatura.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son un individuo, de 35 años, y la progenitora de la víctima, de 31.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de Azul y en base a las directivas impartidas por la doctora Laura Margaretic, fiscal de la Unidad Funcional N° 9 de dicha zona.

Trascendió que al sujeto lo capturaron en el cruce de Norberto Lucangioli y Harosteguy; mientras que a la mujer se la aprehendió en la esquina de Libertad e Independencia.

Expediente

Consta en el expediente que las diversas tareas investigativas comenzaron a raíz de una denuncia radicada el 21 de marzo de 2025 por el progenitor de la nena, certificándose en el sumario que la menor era violada por el degenerado y que la madre, a su vez, consentía las agresiones a la pequeña.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal agravado", el magistrado Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de Azul.

Como consecuencia de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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