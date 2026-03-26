Nena fue violada por su abuelo y un ex padrastro, en una pesadilla que duró 8 años

Dos individuos fueron detenidos por los pesquisas policiales al estar sindicados de haber violado a una niña, en un aberrante suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Uno de los implicados es el abuelo de la menor, a la que ultrajó durante ocho años y a la que le mostraba pornografía, y el otro es su ex padrastro.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el primero de los hombres, de 63 años, resultó apresado en una finca de la zona. Al otro sujeto, de 29, lo capturaron en una vivienda ubicada en la calle Chubut al 2500, casi en el cruce con la avenida San Javier.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias, realizadas días pasados, estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que el expediente se abrió luego de una denuncia radicada por la víctima, que en la actualidad es una joven de 18 años.

Imágenes pornográficas

En la narración ofrecida ante los funcionarios, la víctima sostuvo que su abuelo la había sometido sexualmente entre los 8 y los 16 años, y que el sospechoso acostumbraba a mostrarle imágenes de pornografía; y a su vez aseguró que el otro responsable de los delitos había sido un ex concubino de su madre.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal agravado".

A raíz de motivos legales, no se divulgan las identidades de las diversas personas involucradas.

Por F.V.

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