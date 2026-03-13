Cayó un jubilado denunciado por abusar de una nena: era hija de su vecina

Un jubilado fue detenido por los pesquisas policiales al hallarse sindicado de haber abusado sexualmente durante tres años de una niña, que era hija de su vecina. El aberrante suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 75, fue apresado como saldo de un allanamiento efectuado en una finca situada en las cercanías del cruce de Juan Gelly y José Cortina.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas que habían sido impartidas por las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual N° 2 de dicho distrito.

Trascendió que la denuncia había sido radicada ante los funcionarios el 13 de enero de 2022 por la madre de la víctima, quien señaló que, entre 2014 y 2017, la menor había sido ultrajada por este sujeto en reiteradas oportunidades.

Consta en el expediente que la chica empezó a padecer la agresiones sexuales cuando era una nena de 7 años y que la mencionada odisea se extendió hasta que llegó a los 10 años.

Intervino en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores", el Juzgado de Garantías N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

En la actualidad, la víctima de lo ocurrido es una adolescente de 17 años. A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas que están implicadas en lo acontecido.

Por F.V.