Crimen en un cotillón: descartan que la víctima tenía deudas de alquiler

Luego de la conmoción en la ciudad de La Plata por el crimen de una mujer en un cotillón, los investigadores desmintieron la hipótesis planteada que decía que la víctima tenía deudas en el alquiler del comercio con el dueño del mismo.

Fuentes de la investigación revelaron que la comerciante, Paula Lastiris, "estaba al día" con el alquiler del local y que el propietario, Leopoldo Olegario Araoz, no se había presentado a cobrar el pago del mes de abril.

Respecto a esto, la Justicia informó al portal local El Día, que frente a esto se descartó el móvil de un conflicto económico entre la víctima y el presunto agresor, por lo que las autoridades evalúan otras líneas de investigación.

Ahora se esperan los resultados de la autopsia y pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado, que fue capturado a las pocas cuadras del lugar de los hechos. Araoz quedó detenido y fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar.

Leopoldo Olegario Aráoz fue detenido acusado de matar a la comerciante Paula Lastiris en La Plata.

Por otra parte, el juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal, según el citado medio.

En el caso interviene la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Además, no se descarta que la causa pueda cambiar de caratula de homicidio a femicidio, lo que agravaría la situación del responsable.

Palabra del viudo

Finalmente, el testimonio del esposo de la víctima, Walter Romero, fue clave para la investigación, ya que en su declaración testimonial, incluida en el expediente, hizo referencia a una relación tensa entre el dueño del local y su esposa, en el marco del alquiler de la propiedad, con episodios de malos tratos.

Sin embargo, fuentes judiciales remarcaron que esos antecedentes son materia de análisis. La investigación continúa para determinar en que circunstancias ocurrió el asesinato de Lastiris en un cotillón de La Plata.



