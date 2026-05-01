Identificaron al motochorro que murió baleado al intentar asaltar a un policía

Las autoridades de la Justicia identificaron al motochorro que el jueves murió al ser baleado por un policía al que intentó robar, mientras estaba acompañado por su familia, en un suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas buscan a otro sospechoso, que se cree que alcanzó a fugar ileso.

Voceros judiciales revelaron que el individuo abatido fue identificado, en forma oficial, como Gastón Alberto Segovia, de 34 años, quien se asegura que tenía antecedentes penales.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en la noche del jueves en el cruce de Bolívar y Termas de Río Hondo, en el Barrio Coronel Dorrego, cuando el efectivo policial se hallaba acompañado por su esposa y su hijo, con quienes paseaba a su perro.

Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena dos sujetos armados, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta y que trataron de asaltarlos.

Ofreció resistencia

Por tal motivo, el hombre, que se desempeña en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito, consiguió extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros y se enfrentó a disparos con los hampones, oportunidad en la que hirió a Segovia, mientras que el otro delincuente alcanzó a huir rápidamente en el motovehículo.

A raíz de las heridas, el marginal baleado perdió la vida cuando era conducido, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende.

Intervino en la causa la doctora María Constanza Mandagarán, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales marplatenses.

Por F.V.