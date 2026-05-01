Caso Ángel López: tensión por un incendio en la cárcel donde está detenida la madre

Un incendio en el pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Chubut generó alarma en las últimas horas debido a que allí se encuentra detenida Mariela Altamirano, madre de Ángel López. Hasta el momento, fuentes policiales informaron que la mujer se encuentra en buen estado y no estuvo involucrada en el hecho.

Desde la fuerza de seguridad provincial indicaron que el hecho se desencadenó por una pelea entre dos detenidas "por problemas de convivencia" y que una le había quemado el colchón a la otra, por lo que se descartó que todo se originó por la presencia de Mariela Altamirano.

Cabe señalar que el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) está camino a Puerto Madryn, en la ruta 3, a unos 20 kilómetros al norte de Trelew.

Como bien detalla el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia, desde la Policía detallaron que ninguna de las internas resultó lesionada y el colchón se quemó parcialmente. "Nada tiene que ver con la señora Altamirano", remarcó la fuente.

Cumplimiento en la cárcel

Altamirano está cumpliendo en la cárcel provincial los seis meses de prisión que la Justicia dispuso para ella como presunta responsable del crimen de Ángel López, a quien habrían matado a golpes a comienzos de abril.

En tanto, la pareja de esta mujer también está presa, pero en otro establecimiento carcelario y procesado como probable autor, y a Michel Kevin González le dictaron seis meses de prisión.

Reacción de Altamirano en la lectura de la acusación

En la audiencia de control de detención, la madre de Ángel y su pareja, fueron formalmente imputados por "homicidio agravado por el vínculo" y continuarán detenidos con prisión preventiva.

Ambos llegaron bajo fuerte custodia, acusados por la muerte del nene de 4 años, que habría sufrido múltiples golpes en la cabeza que derivaron en un paro cardiorrespiratorio.

Mariela Altamirano mientras escuchaba a la Justicia (Archivo).

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actitud de Altamirano durante la lectura de la acusación. Se mostró en silencio, con la mirada baja y evitando cualquier contacto visual con los familiares del niño. A lo largo de la audiencia mantuvo una postura distante y fría e incluso negaba con la cabeza mientras escuchaba.

Resultados preliminares de la autopsia

Durante la exposición de la fiscalía, se detallaron resultados preliminares de la autopsia que apuntan a un cuadro de maltrato sostenido, con lesiones de hasta diez días de antigüedad.

Mientras tanto, González se declaró inocente, negó cualquier tipo de violencia y aseguró que ambos quieren saber qué ocurrió. La Justicia justificó la prisión preventiva por el riesgo de fuga y la posibilidad de que los acusados entorpezcan la investigación.



