Muerte de Ángel: investigan si fue la madre del nene quien le provocó los golpes para asesinarlo

Continúa la investigación por la muerte de Ángel. Este sábado, el fiscal de la causa, Cristian Olazábal, apuntó que no descarta la hipótesis de que la madre de la víctima, Mariela Altamirano, podría haber sido quien le provocó los golpes que derivaron en que el niño perdiera la vida.

El fiscal señaló que "el miércoles se inició la pericia de extracción de datos informáticos de los celulares de los acusados" y el fin de semana van a analizar "qué surgen de esas comunicaciones, yo creo que puede haber variaciones en el caso".

"Respecto de Ángel no, pero sí hemos recolectado testimonios que dan cuenta que con su otro hijo habría ejercido actos de violencia", enfatizó el funcionario judicial en declaraciones radiales.

No obstante, Olazábal expresó que la acusación inicial -que señalaba al padrastro como autor de la agresión y a la madre como responsable por omisión- puede cambiar a partir de la evidencia que surja en esta etapa.

"No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando", resaltó el fiscal.

Y agregó: "Construimos este caso en base a indicios porque no tenemos prueba directa. Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados".