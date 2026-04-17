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Viernes, 17 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
PEDIDO DE JUSTICIA

Vigilia en el Obelisco por Ángel López: los detalles de la convocatoria

Roberto Castillo, abogado del padre del nene, llamó a la convocatoria y lamentó que "lo mataron con decisiones judiciales".

Gabriel Arias

Este viernes se llevará a cabo en el Obelisco porteño una vigilia por Ángel Lópezel niño de 4 años que murió en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, por lo que se investiga a su madre, Mariela Altamirano, y la pareja, Michael González, que se encuentran detenidos en prisión preventiva.

La convocatoria fue realizada por Roberto Castillo, abogado del padre del niño, quien sostuvo que "lo mataron con decisiones judiciales", ya que el Equipo Interdisciplinario de Chubut otorgó la tenencia de la víctima a su madre biológica para establecer un proceso de revinculación.

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El encuentro de este viernes es bajo el lema "Justicia por Ángel" y será de 17 a 22 en el Obelisco.

Por otra parte, los organizadores exigen una "Ley contra falsas denuncias", que no haya informes de parte, ni pericias sin técnicas periciales y una figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente.

El encuentro de este viernes es bajo el lema "Justicia por Ángel" y será de 17 a 22 en el Obelisco.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Por otra parte, los organizadores exigen una "Ley contra falsas denuncias", que no haya informes de parte, ni pericias sin técnicas periciales y una figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente.El posteo de Roberto Castillo (Redes).
El posteo de Roberto Castillo (Redes).

Además, durante la manifestación se reclamará la "custodia compartida igualitaria" que, según la difusión, apunta a un "mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención", así como solicitan "empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real".

Por último, el escrito que el letrado difundió deja un conciso mensaje: "Fin al abuso en juzgados de familia. La justicia no lo escuchó, hagamos mas ruido que nunca".

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