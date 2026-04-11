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Sábado, 11 de abril de 2026

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DECLARACIONES

El abogado del padre de Ángel López apuntó contra la madre del menor: "Lo asesinaron y se están cubriendo"

Roberto Castillo representa a Luis López y sostuvo que la carátula que correspondería al caso sería la de homicidio agravado.

Roberto Castillo, el abogado querellante en el caso de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y por el que se investiga a su madre, Mariela Altamirano y su pareja, consideró que el menor fue "asesinado" por su progenitora.

 Su principal teoría es que "la madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo" y que la carátula que correspondería en el caso sería la de "homicidio agravado".

El padre del menor fallecido denunció a la madre y la acusó de homicida.&nbsp;
El padre del menor fallecido denunció a la madre y la acusó de homicida. 

 Cabe destacar que la investigación apunta a las denuncias realizadas por el padre del niño y su entorno, algo que cobró fuerza luego de que las primeras pericias confirmaran que el chico presentaba lesiones internas en la cabeza

Mientras tanto, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre, donde se incautaron celulares y otros elementos de interés para la causa.

Anteriormente, Angel estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó pareja con Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año.

El niño fue encontrado, por profesionales de la salud, sin signos vitales en su vivienda de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y trasladado a un hospital, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Altamirano, en declaraciones públicas recientes aseguró: "No maté a mi hijo" y añadió: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar al baño y vimos que ya se había hecho pis y le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

"Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira'. Entonces yo empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida", agregó, y relató que salieron a la calle gritando con el niño en brazos, pero que al llegar al hospital le informaron que "tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno".

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