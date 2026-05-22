Caso Ángel López: se conocerá el resultado del informe de la Junta Médica Forense

Este viernes se llevará a cabo una nueva audiencia en Comodoro Rivadavia por el caso Ángel López, el niño que murió y cuya madre y padrastro están detenidos. Hoy se conocerán los resultados finales del análisis que realizó la Junta Médica Forense sobre la muerte del pequeño, lo que permitirá saber cuál será el futuro de la causa.

En la Oficina Judicial, todas las partes deberán estar presentes a las 12 para saber las conclusiones de la Junta Médica Forense, respecto al resultado de la autopsia y de los estudios histopatológicos.

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El único que se expresó hasta el momento respecto de la deducción de la Junta es Roberto Castillo, querella en la causa y que representa al papá y a la madrastra del niño.

En este sentido, el abogado aseguró que Ángel "murió por múltiples traumatismos craneoencefálicos (20 golpes en la cabeza) en concomitancia con una infección pulmonar".

Aun así, las autoridades se mantienen cautos a la espera de que sean los expertos los que dicten qué pasó con el pequeño y qué derivó en su fallecimiento.

Detenidos

La causa por el momento cuenta con dos detenidos: Mariela Altamirano, madre del chico, y Michel González, padrastro. Ambos están acusados de homicidio.

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