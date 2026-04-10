Conmoción por el Caso Ángel López: sufrió una lesión cerebral y los sospechosos están más complicados

El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la causa por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia, confirmó que la autopsia reveló una lesión cerebral, un dato que puso el foco directamente sobre el entorno más cercano del menor. Por estas horas, la mamá del nene de 4 años y su actual pareja son los principales sospechosos y ya fueron notificados de una imputación formal en su contra.

Ángel había sido revinculado con su madre biológica hacía apenas un mes. "Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal", explicó el fiscal.

Confirmaron que Ángel López sufrió una lesión cerebral.

La denuncia que dio origen a la intervención judicial fue realizada por el padre de la víctima, Luis López, quien se presentó elpasado lunes por la mañana ante las autoridades.

López manifestó su desesperación y aseguró que su hijo era sano, sin antecedentes médicos que justificaran un colapso repentino.

Durante los primeros exámenes médicos en la guardia, el personal sanitario no detectó lesiones traumáticas externas o signos evidentes de violencia física. Sin embargo, la autopsia reveló una lesión interna en el cerebro.

"Ahora lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores", sostuvo el fiscal.

"Requerimos la historia clínica, tomamos una conversación con el personal que lo asistió, no se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia", agregó Olazábal.

Investigación de la muerte de Ángel López

La fiscalía ahora trabaja para reconstruir la historia clínica completa del nene y, sobre todo, para entender qué pasó dentro de esa casa en las semanas previas a la muerte.

Se analizan los antecedentes de salud y si hubo situaciones de maltrato que no dejaron marcas visibles, pero que pudieron derivar en el daño cerebral detectado.

El fiscal Cristian Olazábal investiga la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia.

El fiscal Olazábal aclaró que, si bien existía una conflictiva familiar previa entre los adultos. "La información preliminar da cuenta de una conflictiva familiar entre adultos, no de ejercicio de violencia hacia Ángel. No tenemos antecedentes de violencia contra este niño", relató.