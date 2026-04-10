Cómo sigue la investigación por la muerte de Ángel

Mientras sigue la conmoción por la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia que falleció el domingo, la Justicia ordenó nuevas medidas para determinar cómo se produjo el deceso, en medio de las acusaciones cruzadas entre el padre y la madre del menor.

Por el momento, la hipótesis de una muerte natural está prácticamente descartada. Es que lo que en un primer momento fue presentado como un paro cardiorrespiratorio, empezó a ser revisado luego de que las primeras pericias detectaron lesiones internas, especialmente en la cabeza.

Por este motivo, los investigadores esperan los resultados definitivos de la autopsia y de peritajes complementarios que permitan establecer con mayor precisión qué ocurrió en las horas previas a la muerte.

La investigación

De acuerdo al relato de la madre, el domingo Ángel estaba durmiendo hasta que en un momento advirtió que no respiraba. Llamó a emergencias y fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde falleció.

La primera hipótesis fue que el fallecimiento fue producto de una muerte natural pero los primeros resultados de la autopsia confirmaron que tenía lesiones internas por lo que desde allí, la investigación cambió de rumbo.

La Justicia ordenó allanamientos en la casa y secuestró celulares. El objetivo es reconstruir qué ocurrió en las horas previas para develar cómo y cuándo se produjeron esas lesiones. También ordenó tomar testimonios al entorno cercano del niño.

Versiones opuestas en la familia

Otro punto que se analiza es el de las decisiones vinculadas al cuidado de Ángel en medio de tensiones entre sus padres. Se investiga si hubo fallas en los controles o en la intervención de los organismos correspondientes.

"Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (por la madre)", denunció el padre del nene, quien criticó las decisiones judiciales vinculadas a la tenencia del chico.

Horas después, la madre de Ángel respondió. "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué", manifestó.