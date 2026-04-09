La madre del nene que murió en Comodoro tenía antecedentes por maltrato

En las últimas horas se confirmó que Mariela Altamirano, madre de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia durante el domingo de Pascuas, contaba con antecedentes por maltrato y que, anteriormente, ya había perdido la custodia de otro hijo, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Altamirano ya había perdido la custodia de otro de sus hijos por maltrato. A pesar de eso, el juez Juan Pablo Pérez, del fuero de Familia en Comodoro Rivadavia, ordenó en noviembre de 2025 el inicio de un proceso de "revinculación" y finalmente le otorgó la tenencia de Ángel a la madre biológica.

Además, se confirmó que tanto la madre biológica como su pareja -el padrastro del nene, Maicol González- fueron imputados en la causa por la muerte de Ángel. La autopsia que reveló golpes internos en la cabeza y otros signos compatibles con maltrato.

Detalles del caso

El menor murió cerca de la medianoche en la terapia intensiva del Hospital Regional. Había ingresado a las 8.35 tras descompensarse en la vivienda de su madre, ubicada en una zona de quintas de la ciudad.

En un primer momento, los médicos consignaron un paro cardiorrespiratorio sin signos visibles de violencia. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia, difundido este jueves, reveló la presencia de lesiones internas en la cabeza.

Para su padre, Luis López, no hay dudas sobre lo ocurrido. "A mi hijo lo mataron", afirmó tras conocerse los primeros resultados forenses.

Pese a ello, desde la investigación señalaron que aún es necesario aguardar el informe definitivo. "Lesiones externas no tenía, no hay signos de golpes", explicó un investigador vinculado al caso.

En esa línea, indicaron que las lesiones internas podrían estar relacionadas con el cuadro de muerte cerebral que presentaba el niño. Una de las hipótesis apunta a complicaciones respiratorias como posible desencadenante.

El fiscal Facundo Oribones imputó a Altamirano y a su pareja, aunque ambos permanecen en libertad por el momento, según confirmaron fuentes judiciales. Además, se solicitó información a Misiones y Corrientes, donde habría residido la mujer.

El caso de Ángel se enmarca en una compleja disputa judicial por su custodia. De acuerdo a fuentes del caso, tanto la madre como el padre biológico registraban antecedentes vinculados a situaciones de violencia familiar.

Según relató Lorena Andrade, quien lo crió y se define como su "madre de crianza", la madre biológica se trasladó a Córdoba tras el nacimiento y regresó a Chubut en 2025.

A pesar de que el nene vivía con su padre y Andrade, en noviembre la Justicia dispuso un proceso de revinculación y otorgó la tenencia a Altamirano. La decisión fue tomada por el juez de familia Juan Pablo Pérez.

Desde el entorno paterno sostienen que, a partir de ese momento, comenzaron los problemas para el menor. Videos difundidos por Andrade muestran al niño resistiéndose a regresar con su madre, es decir, a "lo de Mariela".

Pedido de justicia

El descontento social por el fallecimiento del menor y la actuación del juez Pérez ha cristalizado en una convocatoria masiva. Este viernes, a partir de las 11:00, familiares, amigos y organizaciones sociales se movilizarán frente a la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.

Los organizadores solicitaron a los asistentes concurrir con globos blancos y velas para pedir justicia por Ángel y exigir responsabilidades a los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso de revinculación.