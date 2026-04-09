¡Desgarrador testimonio! El padre de Ángel denunció que a su hijo lo mataron

Un clima de profundo dolor e indignación envolvió el último adiós a Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en un hecho que la Justicia busca esclarecer. El papá de la víctima rompió el silencio y lanzó una grave acusación contra la mamá del menor.

"Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (en referencia a la madre)", afirmó el padre, descartando de plano la posibilidad de que se haya tratado de una muerte natural, tras reportarse un paro cardiorrespiratorio.

El hombre sostuvo que ya había anticipado que su hijo corría: "Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo'. Y dicho y hecho".

El papá se centró en la inacción de quienes debían proteger al menor. "¿Qué querían? ¿Darme la tutela de mi hijo, pero muerto?", se preguntó ante la prensa a la salida del entierro.

Además de las críticas al Poder Judicial, el hombre dirigió sus palabras hacia el entorno de la mujer y los vecinos, reprochándoles el silencio. "La gente tiene que hablar antes de que sucedan las cosas. Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto. Si a mí no me hacían caso, a ellos les iban a hacer caso. Siempre hablan después de que la cosa ya sucedió", se lamentó.

Según el testimonio del padre, la mujer habría abandonado el hospital. "Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico. Le tuvieron que avisar por teléfono", afirmó.

"Nos dijeron que lo fueron a despertar y estaba orinado y no respondía. ¿Cómo puede ser?", sostuvo.

Irregularidades

El hombre denunció una serie de irregularidades que habrían tenido lugar mientras la familia velaba los restos del menor. Afirmó que no se dispuso una custodia policial adecuada sobre el domicilio donde vivía el nene con la mamá, lo que habría permitido que se quemaran pertenencias y posibles pruebas que serían fundamentales para la causa. "Les dieron tiempo para que hagan desaparecer todo", reclamó.

"Mi hijo estaba sano. ¿Cómo me van a decir que fue una muerte natural?. Lo mataron. Yo quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen. Ella anda por la calle tranquilamente y yo estoy sufriendo acá", afirmó.

La familia paterna exige que la carátula cambie de forma urgente y se detenga a los sospechosos.



